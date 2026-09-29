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Yaşam

2 bin 634 rakımda eşsiz manzara! Gören hayran kalıyor

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2 bin 634 rakımda eşsiz manzara! Gören hayran kalıyor
Başlık Resmi2 bin 634 rakımda eşsiz manzara! Gören hayran kalıyor

Kars’ta 2 bin 634 rakımda sarıçam ormanlarının arasında yer alan yapay gölet, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar yağışının yetersiz olduğu dönemlerde pistlerde suni kar üretiminde kullanılmak üzere oluşturulan gölet, sonbaharda bölgeye farklı bir güzellik katıyor.

Sarıçam ormanlarının ortasında masmavi görüntüsüyle dikkat çeken gölet, adeta kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

YABAN HAYATINA SU KAYNAĞI

Kış sezonunda kayak merkezinin kar ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayan gölet, yaz aylarında ise bölgedeki yaban hayvanları için önemli bir su kaynağı oluyor. Sarıkamış’ın geniş ormanlık alanlarında yaşayan canlılar, yüksek rakımda bulunan su kaynağından yararlanıyor.

2 bin 634 rakımda eşsiz manzara! Gören hayran kalıyor
Başlık Resmi2 bin 634 rakımda eşsiz manzara! Gören hayran kalıyor

EŞSİZ MANZARA

Sarıkamış, kristal karının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Sarıçam ağaçlarıyla çevrili kayak merkezinde bulunan yapay gölet, özellikle drone görüntülerinde bölgenin eşsiz doğasını gözler önüne seriyor.

Göletin çevresini saran sarıçamlar, yüksek rakım ve yemyeşil doğayla birleşince ortaya Sarıkamış’a özgü etkileyici bir manzara çıkıyor. Havadan çekilen görüntülerde ormanın içerisinde adeta saklı bir gölü andıran alan, bölgenin doğal dokusuna ayrı bir güzellik katıyor.

Kışın kayak pistlerine kar üretimi için kullanılan gölet, sarıçam ormanlarının arasında oluşturduğu görüntüyle Sarıkamış’ın doğal güzellikleri arasında yerini alıyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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