ATV’nin yeni sezon için iddialı projeleri arasında yer verdiği “Aşk ve Taht” dizisinden izleyicileri şaşırtan bir karar geldi. Akın Akınözü’nün Alaeddin Keykubat karakterini üstlendiği yapım, reytinglerde umduğu başarıyı yakalayamayınca erken final kararı aldı. Dizi, 5. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

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ATV’de yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilerek yayın hayatına başlayan “Aşk ve Taht” için sürpriz bir gelişme yaşandı. Akın Akınözü’nün Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ı oynadığı dönem dizisinin 5. bölümde final yapacağı öğrenildi.

İddialı dizi “Aşk ve Taht” için erken final kararı! 5. bölümde veda edecek

REYTİNGLER BEKLENENİ VERMEDİ

Taylan Biraderler’in yönetmenliğini üstlendiği, Bozdağ Film imzasını taşıyan dizinin ilk 5 bölümünün çekimleri daha önce tamamlanmıştı. Yapım ekibi, son bölümün reyting performansını değerlendirmek üzere çekimlere 3 günlük ara vermişti.

Ancak 23 Eylül Çarşamba akşamı ekrana gelen 3. bölümün reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından dizinin devam ettirilmemesine karar verildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre “Aşk ve Taht”, 5. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek.

AKIN AKINÖZÜ ALAEDDİN KEYKUBAT ROLÜNDEYDİ

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat’ın hayatından ve döneminden esinlenilerek hazırlanan dizinin başrolünde Akın Akınözü yer aldı. Oyuncu, yapımda Alaeddin Keykubat karakterini canlandırırken Merjem Siljak ve Simay Barlas da dizinin oyuncu kadrosunda bulundu. “Aşk ve Taht”, aşk ilişkilerinin yanı sıra iktidar mücadeleleri ve taht çekişmelerini dönem atmosferi eşliğinde ekranlara taşıdı.

İddialı dizi “Aşk ve Taht” için erken final kararı! 5. bölümde veda edecek

5. BÖLÜMÜYLE EKRAN MACERASINI NOKTALAYACAK

İlk bölümü 9 Eylül’de izleyiciyle buluşan “Aşk ve Taht”, 23 Eylül Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. ATV’nin mevcut yayın planına göre dizinin 4. bölümü 30 Eylül’de yayınlanacak.

Reytinglerde beklenen karşılığın alınamaması üzerine final kararı verilen yapım, planlamada bir değişiklik olmaması halinde 5. bölümüyle birlikte ekran yolculuğunu tamamlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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