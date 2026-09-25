Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Hepsinin nesli tehlikede! Köprü gişesinde yakalandılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Çanakkale 1915 köprüsü gişelerinde geçişi sırasında şüpheli bulunan araçta jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada nesli tükenme tehlikesi altında olan toplamda 9 adet egzotik kuş bulundu.

Kaydet
|

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gişeleri'nde 17 Eylül günü icra edilen yol kontrol uygulamasında şüpheli bir araç durduruldu.

Hepsinin nesli tehlikede! Köprü gişesinde yakalandılar
Başlık ResmiHepsinin nesli tehlikede! Köprü gişesinde yakalandılar

Durdurulan araçta bulunan iki şüphelinin beraberinde; belgesiz ve faturasız oldukları, menşe ve sahiplik durumları ile mevzuat çerçevesinde aranılan izlenebilirliğe ilişkin belgelerin ibraz edilemediği tespit edilen; bu nedenle yasadışı ticarete konu edildiği değerlendirilen ve CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) ile Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası sözleşmeler çerçevesinde koruma altında bulunan; Mavi-Sarı Macaw Papağanı (Ara ararauna), 4 adet Sarı Alınlı Amazon Papağanı (Amazona ochrocephala) ve 4 adet Tepeli Bronz Kumru (Ocyphaps lophotes) türündeki toplam 9 adet egzotik/yabani kuşa, 4915 sayılı Kanun kapsamında el konuldu.

Hepsinin nesli tehlikede! Köprü gişesinde yakalandılar
Başlık ResmiHepsinin nesli tehlikede! Köprü gişesinde yakalandılar

Olayla ilgili şüphelilere idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Çanakkale DKMP Müdürlüğümüzce; yasadışı avcılık, yaban hayvanı ticareti ve kaçakçılığının önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin sürdürülmesi, hayvan refahının geliştirilmesi ile zoonotik ve salgın hastalık risklerinin azaltılmasına yönelik kontrol, denetim, koruma ve bilgilendirme faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.

Hepsinin nesli tehlikede! Köprü gişesinde yakalandılar
Başlık ResmiHepsinin nesli tehlikede! Köprü gişesinde yakalandılar
Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
33 KİŞİ GÖZALTINDA
33 KİŞİ GÖZALTINDA
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim'in devrinde kritik gelişme
HERKES ÇIKTI, ONLAR KALDI!
HERKES ÇIKTI, ONLAR KALDI!
Salondan ayrılmayan 7 ülke dikkat çekti
"HİZMETİ YOKTU, KURTULDUK"
CHP kurmayları, Mansur Yavaş’ın istifasını değerlendirdi
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
BENZİNE BÜYÜK ZAM!
Litresi 12,5 lira artacak
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
FETÖ CASUSLARINA OPERASYON
Bakan Gürlek duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
Hakem, İsrailli oyuncunun skandal sevincini affetmedi
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
YENİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ
Uzman isim Karadeniz'deki deprem sonrası uyardı
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
G.Saray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdular
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
KANSER RİSKLİ MADDE YAYILIYOR
Fabrika yakınında yaşayanların kanından çıktı!
1 MİLYON DOLARLIK VURGUN!
1 MİLYON DOLARLIK VURGUN!
Otel sahibini soyan 5 çalışan tutuklandı
ENFLASYON İÇİN SON TAHMİNLER!
ENFLASYON İÇİN SON TAHMİNLER!
Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor
NETANYAHU'YA ÇİFTE PROTESTO
NETANYAHU'YA ÇİFTE PROTESTO
Dünyaca ünlü oyuncular gözaltına alındı
KREŞ BAHANESİYLE...
KREŞ BAHANESİYLE...
İBB davasında 13 milyonluk rüşvet itirafı
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
Trabzon'da Salah kurnazlığı
BES'TEN ÇIKACAKLARA 5 UYARI!
BES'TEN ÇIKACAKLARA 5 UYARI!
Devlet katkısı, stopaj ve kesintilere dikkat!
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi!
Şİ'DEN 'DOSTLUK' HEDİYESİ
Şİ'DEN 'DOSTLUK' HEDİYESİ
Pekin-Washington hattında ‘tarihi’ buluşma
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Taraftar haftalardır yolunu gözlüyordu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
TFF duyurdu: Türkiye Kupası çeyrek final maçlarına İspanya Süper Kupası ayarı
Türkiye Kupası'na İspanya Süper Kupası ayarı
Kaydet
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç ayların başlangıcı (Receb, Şaban, Ramazan) ve faziletleri
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç ayların başlangıcı (Receb, Şaban, Ramazan) ve faziletleri
Kaydet
Belediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL
Belediyeden ucuza yemek! 4 çeşit 80 TL
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.