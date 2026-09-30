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Kültür - Sanat

Soyut sanatın ustası ilk defa Türkiye’de: Pera'da F. Bowling sergisi

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Soyut sanatın ustası ilk defa Türkiye’de: Pera'da F. Bowling sergisi
Başlık ResmiSoyut sanatın ustası ilk defa Türkiye’de: Perada F. Bowling sergisi

Soyut resmin öncü isimlerinden Frank Bowling’in eserleri, Francis Bacon ve Victor Willing’in çalışmalarıyla birlikte ilk kez İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

Soyut resmin en büyük temsilcilerinden sayılan Guyana asıllı İngiltereli ressam Frank Bowling’in eserleri ilk defa İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

Pera Müzesinde açılan “Frank Bowling” sergisinde sanatçının eserlerine meşhur ressamlar Francis Bacon ve Victor Willing’in çalışmaları eşlik ediyor.

Alistair Hicks küratörlüğünde gerçekleşen sergi, üç sanatçının resmin imkânlarına verdiği farklı cevapları bir araya getirirken sanatseverleri, “Resim neye dönüşebilir?” sorusu üzerine düşünmeye davet ediyor.

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Bowling’in en önemli serilerinden biri olan “Harita Resimleri” de sergide yer alıyor. Sanatçı bu eserlerinde kıtaların silüetlerini geniş renk alanları içinde yeniden kurarak; göç, kimlik ve aidiyet meselelerini işliyor.

Sergi, 31 Ocak 2027 tarihine kadar Beyoğlu’ndaki müzede görülebilecek.

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