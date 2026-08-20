Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi açıklandı: 4 yıllık imza attı

Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Hollanda takımı NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde adı birçok Süper Lig takımıyla da anılan Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu. Bonservisi Ajax'da bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Hollanda ekibi NEC Nijmegen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

"SONUNDA BAŞARDIK"

Transfere dair kulüp sitesine konuşan NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers, "Ahmetcan, geçtiğimiz başarılı yılda kilit bir oyuncuydu. Onun gelişi için uzun zamandır perde arkasında çalışıyorduk. Sonunda başardığımız için mutluyuz. Ahmetcan şu anda hala bir sakatlıkla mücadele ediyor ve ekibimizle birlikte rehabilitasyonuna hemen başlayacak. Eylül ayındaki bir sonraki milli maç arasından sonra onu tekrar sahalarda görmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, NEC'de 22 numaralı formayı giyecek. Geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen ile tüm kulvarlarda 30 maçta 2 gol kaydetmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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