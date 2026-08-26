MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi 25 Ağustos Salı akşamı ekrana geldi. Mavi takımın kaptanı olan Emre, karşı takımın başına Burçin'i getirdi. Mavi ve kırmızı takımın kadroları netleşirken yarışmacılar haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Şimdi ise izleyenler ''MasterChef eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı?'' merak ediyor.

Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle dokunulmazlığın sahibi belli oldu. Takım oyununu kaybeden ekipte ise bireysel dokunulmazlık için mücadele başladı. Yarışmacılar hem kendilerini eleme potasından uzak tutmak hem de takım arkadaşlarından birini eleme adayı olarak belirlemek için kritik bir sınav verdi. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef eleme adayı kim oldu? 25 Ağustos dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlığı kazanabilmek için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin en başarılı ismi Simge oldu.



MasterChef eleme adayı kim oldu? 25 Ağustos dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Simge'nin kararıyla 25 Ağustos gecesinin ilk eleme adayı Şadi oldu.

Şadi'nin ardından mavi takım yarışmacıları ikinci eleme adayını belirlemek için takım oylamasına geçti. Oylamanın sonucunda eleme adayı olan ikinci kişi de Nilay oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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