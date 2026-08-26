Akaryakıt fiyatı için iyi haber! Petrol 2,5 haftanın dibine geriledi

Geçen hafta 93,60 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu haftanın ilk yarısında 85 dolara kadar geriledi ve 10 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyelerini gördü. İran-Umman görüşmeleri, Pakistan’ın yeniden arabuluculuk girişimi, ABD’de haftalık stoklarda artış ve yaz sürüş sezonunun sonuna yaklaşılması petrol fiyatını aşağı çekti. İç piyasada da pompada indirim beklentileri yükseldi.

Orta Doğu’daki belirsizlikler ve petrol fiyatlarının yüksek seyri sebebiyle akaryakıtta ağustosta önemli artışlar yaşanırken, özellikle benzin fiyatının yüzde 10 yükselmesi, bu ay enflasyonist baskıları öne çıkardı. Ağustosta 95 dolar sınırına kadar yükselen petrol fiyatlarında ise bu hafta dikkat çeken düşüş yaşanıyor. Geçen cuma 93,60 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu haftanın ilk yarısında 85 dolara kadar geriledi ve 10 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyelerini gördü. Son 2,5 haftanın dibine çekilen petrol fiyatı TSİ 06:35 itibarıyla 85,1 dolardan fiyatlandı.

İRAN-UMMAN GÖRÜŞMELERİ

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; İran ile Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz geçişi oluşturulması konusunda yeniden görüşmelere başlaması, arz korkusunu azalttı. Hürmüz Boğazı, normal şartlarda dünya petrol ve LNG taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik bir güzergâh. Dolayısıyla burada trafiğin normale dönmesi ihtimali, piyasaya pozitif yansıyor.

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YENİDEN DİPLOMATİK ÇABALAR

Bu arada ABD’nin İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklamasına rağmen petrol fiyatının yükselmemesi de dikkat çekti. Piyasa, yaptırımlardan ziyade İran'ın buna nasıl karşılık vereceğine odaklanırken; Umman ile görüşmelerin yanı sıra Pakistan'ın diplomatik tarafta yeniden arabuluculuk girişimleri ve ABD'nin bölgedeki bazı personelini geri çekmeye başlaması; piyasada "çatışmanın daha fazla büyümeyebileceği” izlenimini güçlendirdi. Bu gelişmeler, petrolün risk primini aşağı çekti.

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ABD’DE STOKLARDA ARTIŞ

Öte yandan ABD ham petrol stoklarında son haftada yaklaşık 4,4 milyon varillik artış görülmesi de petrol fiyatını baskıladı. ABD'de petrol arzının, mevcut durumda talebe kıyasla “sıkışık” olmadığı görüldü. Benzin stoklarının arttığı da görülürken; ülkede yaz aylarındaki sürüş sezonunun sonuna yaklaşılması, talep tarafında bir miktar “soğuma” beklentisini öne çıkarıyor.

POMPADA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petroldeki gerilemenin mevcutta yaşanan arz probleminin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediği uyarısında bulunan uzmanlar “Stratejik stoklar son haftalarda ciddi şekilde azalmış durumda, Hürmüz'deki problemler sürüyor. Bu sebeple hâlâ önemli bir arz problemi var ve bu durum, fiyatlarda daha keskin bir düşüşün önüne geçiyor” yorumunda bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki son düşüşün kalıcı olması halinde bunun pompaya yansıyabileceği beklentileri de arttı.

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