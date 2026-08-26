Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesislerine yönelik yeni düzenlemeler yaptı. Resepsiyon, hijyen, havuz güvenliği ve oda standartlarında değişiklik yapılırken, bazı yeni uygulamalar 1 Kasım 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre pansiyon ve motel gibi tesislerin fiziki koşulları, hijyen, güvenlik ve havuz kullanımına ilişkin şartlar yeniden belirlendi.

25 ODA VE ÜZERİ TESİSLERE RESEPSİYON ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre 25 oda ve üzeri kapasiteye sahip basit konaklama tesislerinde resepsiyon bulunması zorunlu hale getirildi.

Tesislerde ayrıca ilk yardım malzemeleri bulundurulması ve sertifikalı ilk yardım personeli çalıştırılması gerekecek.

Temizlik ve bakım faaliyetlerinin düzenli yapılması, haşereyle mücadele edilmesi ve yiyecek-içeceklerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi de zorunlu hale getirildi.

Havuz, oda, banyo... Konaklama sektöründe yeni dönem

HAVUZLARDA CAN KURTARAN ŞARTI

Yüzme havuzu bulunan tesisler için de yeni şartlar getirildi. Havuzlarda filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemlerinin bulunması, kaymayı önleyici zemin kullanılması ve emniyet basamaklarının yer alması gerekecek.

Çocuklara yönelik havuzların derinliği ise 50 santimetreyi geçemeyecek. Yalnızca 12 yaş ve üzerindeki müşterileri kabul eden tesisler bu şarttan muaf tutulacak.

Havuz kullanım kuralları Türkçe ve en az iki yabancı dilde duyurulacak.

Tesislerde en az iki sertifikalı cankurtaran bulundurulması gerekecek.

Havuz, oda, banyo... Konaklama sektöründe yeni dönem

ODA VE BANYOLAR İÇİN ASGARİ STANDARTLAR

Yönetmelikle konaklama odalarında yatak, yastık, havlu, çarşaf, aydınlatma, priz, çöp kutusu, dolap ve perde gibi temel unsurların bulunması zorunlu hale getirildi.

Banyolarda ise duş kabini veya perde, ayna, çöp kutusu, sabun ve gerekli armatürlerin yanı sıra suyun yayılmasını önleyecek düzenlemeler bulunacak.

BELGE DEVRİNE SINIRLAMA

Basit konaklama turizm işletme belgeleri, ölüm veya miras yoluyla intikal dışında devredilemeyecek.

Mevzuata aykırı devir tespit edilmesi halinde valilik tarafından işlem uygulanacak.

YENİ KURALLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Düzenlemenin belge devrine ilişkin hükümleri 26 Ağustos'ta yürürlüğe girerken, tesislerin asgari niteliklerine ilişkin bazı yeni şartlar 1 Kasım 2026'da uygulanmaya başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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