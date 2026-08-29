NASA'nın Mars'taki Curiosity keşif aracının Kızıl Gezegen'den gönderdiği ve uzaktan denizanasına benzetilen koyu renkli gizemli silüetin sırrı çözüldü.

NASA’nın Mars’taki Curiosity ve Perseverance keşif araçları, yıllardır Kızıl Gezegen’in yüzeyinden sıra dışı görüntüler gönderiyor. İnsan kafasına, kemik parçalarına, mantarlara ya da geometrik yapılara benzetilen kaya oluşumları zaman zaman farklı iddiaları da beraberinde getiriyor.

Curiosity’nin 2023 yılında çektiği bir fotoğraf ise diğerlerinden farklı bir ayrıntıyla gündeme geldi. Görüntüde, uzun ve sarkık kolları bulunan bir denizanasını andıran koyu renkli bir silüet yer alıyordu.

İlk bakışta Mars yüzeyindeki fiziksel bir nesne izlenimi veren şeklin sırrı, aynı noktada saniyeler arayla çekilen diğer fotoğrafların incelenmesiyle anlaşıldı.

Uzaydaki gizemli silüetin sırrı anlaşıldı

13 VE 25 SANİYE ÖNCE ÇEKİLEN KARELERDE YOKTU

Curiosity, gözlem yaptığı noktaları kısa aralıklarla art arda görüntülüyor.

Karelerin karşılaştırılması, silüetin yüzeyde bulunan kalıcı bir oluşum olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

"Denizanası" benzetmesine konu olan görüntü 20 Ağustos 2023'te kaydedilmişti. Ancak aynı açıdan 13 ve 25 saniye önce çekilen fotoğraflarda koyu renkli şekle rastlanmadı.

Uzaydaki gizemli silüetin sırrı anlaşıldı

Böylece fotoğrafın kaydedildiği sırada meydana gelen geçici bir görüntü bozulması, silüetin kaynağına ilişkin ihtimaller arasında yer aldı.

Uzaydaki gizemli silüetin sırrı anlaşıldı

MARS'TAKİ KOZMİK IŞINLAR KAMERAYI ETKİLEYEBİLİYOR

Mars'ın çevresel koşulları, gezegende görev yapan keşif araçlarını kozmik ışınların etkisine daha açık hale getiriyor.

Dünya'nın güçlü manyetik alanı ve kalın atmosferi, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkların önemli bölümüne karşı doğal koruma sağlıyor. Mars ise küresel bir manyetik alandan yoksun ve Dünya'ya kıyasla çok daha ince bir atmosfere sahip.

Uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıkların Curiosity'nin kamera sensörüne çarpması, fotoğraflarda gerçekte bulunmayan izlere yol açabiliyor.

Kozmik ışınların kamera sensörleri üzerindeki etkisi çoğunlukla parlak noktalar veya çizgiler şeklinde görülürken, bazı durumlarda koyu renkli görüntü bozulmaları da kaydedilebiliyor.

Saniyeler arayla çekilen karelerde silüetin yalnızca bir kez görülmesi, şeklin Mars yüzeyindeki fiziksel bir nesneden kaynaklanmadığı ihtimalini güçlendiriyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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