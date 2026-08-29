İtalya'da 10 dakikalık dehşet! 43 kişi yaralandı, binlerce araç zarar gördü

İtalya’nın Cremona kentinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, yaklaşık 10 dakika içinde büyük hasara yol açtı. Golf topu büyüklüğünde yağan dolu 43 kişi hastanelik ederken, 10 binden fazla araç ve çok sayıda yapı zarar gördü.

İtalya’nın kuzeyindeki Cremona kentinde dün öğleden sonra meydana gelen fırtına, yalnızca on dakika içinde büyük bir yıkıma yol açtı. Dolu ve şiddetli rüzgar, evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi, en az 10 bin araca ve on kiliseye zarar verdi.

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43 KİŞİ YARALANDI, TAHLİYELER BAŞLADI

Fırtına nedeniyle en az 43 kişi yaralandı ve çok sayıda aile tahliye edildi. Şehrin Belediye Başkanı Andrea Virgilio, zararın boyutunun tahmin bile edilemeyeceğini açıkladı. Yerel basın, golf topu büyüklüğündeki dolu, rüzgarın sürüklediği parçaların çarpması ve devrilen ağaçların altında kalmaları sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 43 yaralıdan hiçbirinin durumunun ağır olmadığını duyurdu.

İtfaiye ve acil durum ekipleri, devrilen ağaçların kaldırılması, enkazın temizlenmesi ve yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara destek sağlanması için gece boyunca çalıştı. Hasar tespit çalışmaları ve kentte yaşamın normale döndürülmesine yönelik faaliyetler, bugün de devam etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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