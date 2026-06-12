10 dakika sürdü! Dolu yağışı zor anlar yaşattı
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı köylerde dolu ve fırtına etkili oldu. Dolu nedeniyle vatandaşlarda zor anlar yaşadı.
- Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışının ardından sağanak yağmur başladı ve fırtınaya dönüştü.
- Kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.
- Küçükotlukbeli köyünde piknik yapan bir grup ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle ağaç altına sığındı.
- Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava koşullarının değişkenliğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde güneşli hava sonrası aniden başlayan dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Kısa süreli ancak yoğun şekilde etkili olan dolunun ardından başlayan sağanak yağmur, zamanla kuvvetlenerek fırtınaya dönüştü.
YAĞIŞ ZOR ANLAR YAŞATTI
Kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle vatandaşlar tedbir amacıyla kapalı alanlara sığınırken, bazı kişiler açık alanda hazırlıksız yakalandı. Küçükotlukbeli köyünde piknik yapan bir arkadaş grubu da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Grup, doludan korunmak için ağaç altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava koşullarının kısa sürede değişkenlik gösterebildiğini belirterek vatandaşları ani yağış, dolu ve fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.