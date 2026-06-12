Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine bağlı köylerde dolu ve fırtına etkili oldu. Dolu nedeniyle vatandaşlarda zor anlar yaşadı.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde güneşli hava sonrası aniden başlayan dolu yağışı yaklaşık 10 dakika sürdü. Kısa süreli ancak yoğun şekilde etkili olan dolunun ardından başlayan sağanak yağmur, zamanla kuvvetlenerek fırtınaya dönüştü.

10 dakika sürdü! Dolu yağışı zor anlar yaşattı

YAĞIŞ ZOR ANLAR YAŞATTI

Kuvvetli rüzgâr ve yağış nedeniyle vatandaşlar tedbir amacıyla kapalı alanlara sığınırken, bazı kişiler açık alanda hazırlıksız yakalandı. Küçükotlukbeli köyünde piknik yapan bir arkadaş grubu da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Grup, doludan korunmak için ağaç altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava koşullarının kısa sürede değişkenlik gösterebildiğini belirterek vatandaşları ani yağış, dolu ve fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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