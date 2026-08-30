30 Ağustos ücretsiz konserler ve etkinlikler! İl il İstanbul, Ankara, İzmir konserleri nerede, saat kaçta?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Türkiye'nin birçok noktasında konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve özel programlarla kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere belediyelerin hazırladığı 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlik programları vatandaşların gündeminde yer alırken, "30 Ağustos konserleri nerede, kimler sahne alacak, saat kaçta?" soruları da araştırılıyor. İşte il il 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri ve etkinlik programı...
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den farklı ilçelere kadar gün boyunca çeşitli kutlama programları gerçekleştiriliyor. Meydanlar ve kültür sanat alanlarında düzenlenen etkinliklerde konserlerin yanı sıra çocuk şenlikleri, atölyeler, halk dansları, film gösterimleri ve özel gösteriler de yer alıyor. 30 Ağustos Pazar günü dışarıda vakit geçirmek isteyenler ise bulundukları şehirdeki ücretsiz etkinliklerin adres ve saat bilgilerine yoğunlaştı.
30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER İSTANBUL
İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının öne çıkan adresleri Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı, Müze Gazhane ve Miniatürk olacak. İBB tarafından hazırlanan program kapsamında Büyükçekmece'de günün erken saatlerinden itibaren çocuk şenliği ve sahne etkinlikleri düzenlenecek, akşam saatlerinde ise Melek Mosso sahneye çıkacak. Müze Gazhane'deki kutlamaların finalinde ise Yeni Türkü İstanbullularla buluşacak.
İstanbul'da 30 Ağustos'a özel kültür sanat programları konserlerle sınırlı kalmayacak. Müze Gazhane'de atölyeler, film gösterimi, söyleşi ve İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu performansı gerçekleştirilecek. Miniatürk'te ise çocuklara ve ailelere yönelik etkinliklerin ardından Gönül Yeprem konseri düzenlenecek.
İstanbul 30 Ağustos konser ve etkinlik programı:
BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET KENT MEYDANI
- 16.00 - Etkinlik alanı açılışı
- 16.00-21.00 - Çocuk şenliği, atölyeler, sahne performansları ve sokak sanatları
- 19.55-20.25 - DJ performansı
- 20.35 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
- 20.40 - 30 Ağustos özel video gösterimi
- 21.20-23.00 - Melek Mosso konseri
MÜZE GAZHANE - KADIKÖY
- 10.00-18.00 - Mozaik pano atölyesi
- 16.00 - Etkinlik alanı açılışı
- 16.00-19.00 - Atölyeler
- 16.00-18.00 - Atatürk 2 film gösterimi
- 19.00-20.00 - 30 Ağustos söyleşisi
- 20.00-20.25 - İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu
- 20.30-22.00 - Yeni Türkü konseri
MİNİATÜRK
- 17.00-22.00 - Yüz boyama etkinliği
- 17.00-19.00 - Kırmızı-Beyaz Bando Ekibi
- 17.00-19.00 - Zafer temalı kagıt boyama etkinliği
- 17.30-18.00 - Zumba Kids
- 18.00-18.30 - Jonglör gösterisi
- 18.30-19.00 - Hip-Hop dans gösterisi
- 19.00-19.30 - İllüzyon gösterisi
- 19.30-20.00 - Zafer Valsi
- 20.00-21.00 - Gönül Yeprem konseri
ANKARA'DA 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLER NEREDE, SAAT KAÇTA?
Ankara'da Zafer Bayramı kutlamalarının öne çıkan programlarından biri Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinin duyurusuna göre Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü, 30 Ağustos akşamı Başkentlilerle buluşacak. Program saat 19.00'da başlayacak.
Başkentte gün boyunca farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinlikleri de bulunuyor. CSO Ada Ankara Açık Alan'da çocuk atölyesinden bilim ve sihir gösterilerine kadar uzanan program, akşam saatlerinde açık hava sinemasıyla devam edecek. CSO Ada'nın güncel programında 30 Ağustos için dört ayrı etkinlik yer alıyor.
Ankara 30 Ağustos konser ve etkinlik programı:
ATATÜRK ÇOCUKLARI VE DOĞAL YAŞAM PARKI
- 19.00 - Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü
CSO ADA ANKARA AÇIK ALAN
- 16.30 - Zafer Bayramı Temalı Minik Kahramanlar Atölyesi
- 18.30 - Bilim Show
- 19.30 - Magic Show
- 20.00 - Bir Cumhuriyet Şarkısı açık hava film gösterimi
İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLER VE ETKİNLİKLER
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı programını kent merkezinin yanı sıra ilçelere de taşıdı. Açıklanan programa göre Kiraz, Kınık, Tire ve Torbalı'da farklı sanatçı ve topluluklar sahne alacak.
İzmir 30 Ağustos konser programı:
KİRAZ
Yer: Cem Yazan Kapalı Pazaryeri
Saat: 21.00
Fulya Atıl konseri
KINIK
Yer: Sucahlı Mahallesi
Saat: 20.30
Burak Maral ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası
TİRE
Yer: Gölet Rekreasyon Alanı
Saat: 21.00
Merve Mete konseri
TORBALI
Yer: Ertan Ünver Millet Parkı
Saat: 21.00
İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Özlem Menokan
BURSA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ
19.30 | Tayyare Kültür Merkezi’nde buluşma
20.00 | Heykel – Altıparmak – Bursa Millet Bahçesi Zafer Bayramı Yürüyüşü
21.00 | Bursa Millet Bahçesi’nde Elif Buse Doğan konseri