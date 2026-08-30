30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Türkiye'nin birçok noktasında konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve özel programlarla kutlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere belediyelerin hazırladığı 30 Ağustos ücretsiz konser ve etkinlik programları vatandaşların gündeminde yer alırken, "30 Ağustos konserleri nerede, kimler sahne alacak, saat kaçta?" soruları da araştırılıyor. İşte il il 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri ve etkinlik programı...

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den farklı ilçelere kadar gün boyunca çeşitli kutlama programları gerçekleştiriliyor. Meydanlar ve kültür sanat alanlarında düzenlenen etkinliklerde konserlerin yanı sıra çocuk şenlikleri, atölyeler, halk dansları, film gösterimleri ve özel gösteriler de yer alıyor. 30 Ağustos Pazar günü dışarıda vakit geçirmek isteyenler ise bulundukları şehirdeki ücretsiz etkinliklerin adres ve saat bilgilerine yoğunlaştı.

30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER VE ETKİNLİKLER İSTANBUL

İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının öne çıkan adresleri Büyükçekmece Cumhuriyet Kent Meydanı, Müze Gazhane ve Miniatürk olacak. İBB tarafından hazırlanan program kapsamında Büyükçekmece'de günün erken saatlerinden itibaren çocuk şenliği ve sahne etkinlikleri düzenlenecek, akşam saatlerinde ise Melek Mosso sahneye çıkacak. Müze Gazhane'deki kutlamaların finalinde ise Yeni Türkü İstanbullularla buluşacak.

İstanbul'da 30 Ağustos'a özel kültür sanat programları konserlerle sınırlı kalmayacak. Müze Gazhane'de atölyeler, film gösterimi, söyleşi ve İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu performansı gerçekleştirilecek. Miniatürk'te ise çocuklara ve ailelere yönelik etkinliklerin ardından Gönül Yeprem konseri düzenlenecek.

30 Ağustos ücretsiz konserler ve etkinlikler! İl il İstanbul, Ankara, İzmir konserleri nerede, saat kaçta?

İstanbul 30 Ağustos konser ve etkinlik programı:

BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET KENT MEYDANI

16.00 - Etkinlik alanı açılışı

16.00-21.00 - Çocuk şenliği, atölyeler, sahne performansları ve sokak sanatları

19.55-20.25 - DJ performansı

20.35 - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

20.40 - 30 Ağustos özel video gösterimi

21.20-23.00 - Melek Mosso konseri

MÜZE GAZHANE - KADIKÖY

10.00-18.00 - Mozaik pano atölyesi

16.00 - Etkinlik alanı açılışı

16.00-19.00 - Atölyeler

16.00-18.00 - Atatürk 2 film gösterimi

19.00-20.00 - 30 Ağustos söyleşisi

20.00-20.25 - İBB Gençlik Halk Dansları Topluluğu

20.30-22.00 - Yeni Türkü konseri

MİNİATÜRK

17.00-22.00 - Yüz boyama etkinliği

17.00-19.00 - Kırmızı-Beyaz Bando Ekibi

17.00-19.00 - Zafer temalı kagıt boyama etkinliği

17.30-18.00 - Zumba Kids

18.00-18.30 - Jonglör gösterisi

18.30-19.00 - Hip-Hop dans gösterisi

19.00-19.30 - İllüzyon gösterisi

19.30-20.00 - Zafer Valsi

20.00-21.00 - Gönül Yeprem konseri

ANKARA'DA 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLER NEREDE, SAAT KAÇTA?

Ankara'da Zafer Bayramı kutlamalarının öne çıkan programlarından biri Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinin duyurusuna göre Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü, 30 Ağustos akşamı Başkentlilerle buluşacak. Program saat 19.00'da başlayacak.

Başkentte gün boyunca farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinlikleri de bulunuyor. CSO Ada Ankara Açık Alan'da çocuk atölyesinden bilim ve sihir gösterilerine kadar uzanan program, akşam saatlerinde açık hava sinemasıyla devam edecek. CSO Ada'nın güncel programında 30 Ağustos için dört ayrı etkinlik yer alıyor.

Ankara 30 Ağustos konser ve etkinlik programı:

ATATÜRK ÇOCUKLARI VE DOĞAL YAŞAM PARKI

19.00 - Eda Özülkü, Suat Suna, Yonca Evcimik, Zeynep Dizdar ve Metin Özülkü

CSO ADA ANKARA AÇIK ALAN

16.30 - Zafer Bayramı Temalı Minik Kahramanlar Atölyesi

18.30 - Bilim Show

19.30 - Magic Show

20.00 - Bir Cumhuriyet Şarkısı açık hava film gösterimi

30 Ağustos ücretsiz konserler ve etkinlikler! İl il İstanbul, Ankara, İzmir konserleri nerede, saat kaçta?

İZMİR 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSERLER VE ETKİNLİKLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı programını kent merkezinin yanı sıra ilçelere de taşıdı. Açıklanan programa göre Kiraz, Kınık, Tire ve Torbalı'da farklı sanatçı ve topluluklar sahne alacak.

İzmir 30 Ağustos konser programı:

KİRAZ

Yer: Cem Yazan Kapalı Pazaryeri

Saat: 21.00

Fulya Atıl konseri

KINIK

Yer: Sucahlı Mahallesi

Saat: 20.30

Burak Maral ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası

TİRE

Yer: Gölet Rekreasyon Alanı

Saat: 21.00

Merve Mete konseri

TORBALI

Yer: Ertan Ünver Millet Parkı

Saat: 21.00

İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Özlem Menokan

BURSA 30 AĞUSTOS KONSERLERİ

19.30 | Tay­yare Kültür Merkezi’nde buluşma

20.00 | Heykel – Altıparmak – Bursa Millet Bahçesi Zafer Bayramı Yürüyüşü

21.00 | Bursa Millet Bahçesi’nde Elif Buse Doğan konseri

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