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Dünya

Yunanistan'da korku dolu anlar: Uçağın motoru kalkıştan sonra alev aldı

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Yunanistan'da korku dolu anlar: Uçağın motoru kalkıştan sonra alev aldı
Fotoğraf Başlığı Yunanistanda korku dolu anlar: Uçağın motoru kalkıştan sonra alev aldı

Yunanistan’ın Rodos Adası'ndan Kerpe Adası'na gitmek üzere havalanan "ATR 42" tipi yolcu uçağının motorunda kalkıştan kısa süre sonra yangın çıktı.

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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Rodos Adası'ndan Kerpe Adası'na hareket etmek üzere havalanan "ATR 42" tipi uçakta henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

ATR 42" tipi yolcu uçağının motorunda kalkıştan kısa süre sonra yangın çıktığı tespit edildi.

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Motorun alev almasıyla birlikte soğukkanlılığını koruyan pilot, durumu kontrol altına alarak uçağı tek motorla kalkış yaptığı Rodos Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde geri indirdi.

Güvenli bir şekilde piste teker koyan uçaktaki yolcu ve mürettebatın yara almadan kurtulduğu, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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