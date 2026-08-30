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Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok? İşte muhtemel 11'ler!

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Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok? İşte muhtemel 11'ler!
Fotoğraf Başlığı Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok

İngiltere Premier Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları sürüyor. Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok merak edilirken mücadeleye dair detaylar da netleşti. İşte, Chelsea Brighton maç kadrosu muhtemel 11'ler...

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Stamford Bridge'de oynanacak mücadele öncesinde gözler milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Brighton'ın Aston Villa ile oynadığı sezonun ilk lig maçında kadroda yer almayan Ferdi, 27 Ağustos'taki Tromsö karşılaşmasında ise yedekler arasında bulundu. Peki, Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok?

CHELSEA BRİGHTON MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea ile Brighton arasındaki Premier Lig karşılaşması 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Chelsea'nin Stamford Bridge'deki ev sahipliğinde Chelsea Brighton maçı beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok? İşte muhtemel 11ler!
Başlık ResmiChelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok? İşte muhtemel 11ler!

FERDİ KADIOĞLU SAKAT MI, NEDEN YOK?

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Premier Lig'in ilk haftasında Aston Villa ile oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almamıştı. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, milli futbolcunun neden kadroda bulunmadığına ilişkin açıklamasında Ferdi'nin Tromsö maçının ardından küçük bir sorun yaşadığını belirtti.

Hürzeler, Ferdi'nin yaşadığı problemin ciddi olmadığını ve milli futbolcunun kısa süre içerisinde yeniden sahalara dönmesini beklediğini ifade etti.

Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok? İşte muhtemel 11ler!
Başlık ResmiChelsea Brighton maçı hangi kanalda, Ferdi Kadıoğlu sakat mı, neden yok? İşte muhtemel 11ler!

CHELSEA BRİGHTON MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Chelsea muhtemel 11: R. Sánchez; W. Fofana, M. Lacroix, L. Colwill; M. Gusto, R. James, R. Lavia, J. Hato; C. Palmer, J. Pedro, M. Rogers

Brighton muhtemel 11: B. Verbruggen; M. Wieffer, L. Vušković, L. Dunk, O. Boscagli; P. Groß, Y. Ayari; D. Gómez, M. O'Riley, M. De Cuyper; C. Kostoulas

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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