Nepal’de meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde Tribhuvan Trishuli Ortaokulu müdürü Rajendra Dawadi'nin hızlı müdahalesi binden fazla öğrencinin hayatını kurtardı. Dawadi, bir arkadaşından aldığı uyarı telefonunun ardından okul zillerini çalarak 1643 öğrencinin güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı. Olayın ardından yerel halk tarafından 'kahraman' ilan edilen adam, yaptığı müdahaleyi “Başka ne yapabilirdim ki?" sözleriyle anlattı.

Nepal’in Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinde, Langtang Lirung zirvesinden kopan devasa bir buz ve kaya kütlesinin nehri tıkaması sonucu meydana gelen sel, felakete yol açtı. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin kaybolduğu olay sırasında Tribhuvan Trishuli Ortaokulu’nda ders devam ediyordu.

Sel suları okulu yuttu, müdürün hamlesi öğrencileri böyle kurtardı: Kararı 10 dakika sonra verseydik…

1643 ÖĞRENCİYİ KURTARDI

India Today'in haberine göre, sabah saatlerinde bir arkadaşının telefonuyla sel tehlikesi haberini alan 47 yaşındaki okul müdürü Rajendra Dawadi, suların hızla yükseldiğini görünce hiç vakit kaybetmeden okul zilini çaldı. Öğretmenler sınıfları boşaltırken, öğrenciler hızla yüksek bölgelere yönlendirildi. Tahliye anında sel sularının okulu tamamen yıkmasına rağmen öğrencilerin büyük kısmı güvenli alana ulaştırılabildi. Ancak 32 yaşındaki öğretmen Santos Pariyar ile görevli Sultan Lama sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

Sel suları okulu yuttu, müdürün hamlesi öğrencileri böyle kurtardı: Kararı 10 dakika sonra verseydik…

"BAŞKA NE YAPABİLİRDİM Kİ?"

Yerel halk tarafından öğrencilerin hayatını kurtardığı için kahraman ilan edilen Dawadi ise sadece yapması gerekeni yaptığını belirtti. Okul müdürü, yaptığı müdahaleyi “Başka ne yapabilirdim ki? Kararı 10 dakika sonra verseydik, öğrenciler ve ben dahil hepimiz bugün sizinle konuşamazdık." sözleriyle anlattı.

Sel suları okulu yuttu, müdürün hamlesi öğrencileri böyle kurtardı: Kararı 10 dakika sonra verseydik…

Felaketin, Langtang Lirung zirvesinden kopan dev bir buz ve kaya kütlesinin Lhende Khola Nehri’nin yukarı kesimlerine düşmesiyle tetiklendiği belirtiliyor. Uzmanlar, yaklaşık 50 dönümlük bir alanı kapladığı tahmin edilen kütlenin büyük miktarda suyun hızla aşağıya doğru ilerlemesine yol açtığını değerlendiriyor.

Sel suları okulu yuttu, müdürün hamlesi öğrencileri böyle kurtardı: Kararı 10 dakika sonra verseydik…

Bölge daha önce de büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştı. 2015 yılında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, Rasuwa bölgesindeki Langtang’da büyük bir çığa neden olmuş ve yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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