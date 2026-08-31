İstanbul Şile'de Plaj Yolu Caddesi'ndeki bir bina görenleri şaşırtıyor. 8 katlı binanın çatısının olması gereken yerden yol geçiyor. Bina sakinleri durumdan şikayetçi olmadıklarını belirtiyor.

Şile ilçesinde üstünden yol geçen 2 katlı 8 daireli bina sosyal medyada gündem olurken, bina sakinlerinin bazıları üstünden yol geçtiğini söylerken bazıları ise kaldırım geçtiğini kaydederek durumdan şikayetçi olmadıklarını bildirdi. Üstünden yol geçen bina havadan görüntülendi.

Şile Plaj Yolu Caddesi'nde yapılan 2 katlı bina, yapılış biçimi ve hemen üstünden geçen yaklaşık 50 metre yol sebebiyle görenlerin dikkatini çekiyor. Binanın yol kotunun altında kalması sosyal medyada tartışmalara neden olurken, binada yaşayan vatandaşlardan bazıları üstünden yol geçtiğini söylerken bazıları ise kaldırım geçtiğini belirtti.

Şile'de üstünden yol geçen bina görenleri şaşırtıyor

"ALTTA EV VAR ÜSTÜNDE YOL VAR"

Binanın mevcut durumunu bilerek daire satın aldığını söyleyen bina sakini Mustafa Çekici, durumu şöyle aktardı:

"Burası 5 liraysa, burası 1 lira. Gücümüz ona yetti, onu aldık. Ama ileride daha iyisini alabilirsek alacağız. Binada 8 tane daire var, hepsinden yol geçiyor. Durumu biliyordum, bile bile aldım. Altta ev var, üstünde yol var. Duyduğuma göre bina 1956'da yapılmış, 30 senedir de ben oturuyorum."

2005 senesinde mülk sahibi olan ve 2008 senesinden bu yana binada yaşayan 58 yaşındaki Züleyha Temiz, "Ben 2005'ten beri buradayım. Binayı 2005'te aldık, 2008'den itibaren oturuyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok, aldık ve eşim tamir edip yaptı. Burada 8 daire var, karşı binamızda ise 56 daire bulunuyor. Benim tapum da var, her şeyim de var. Evim asma tavan, yoldan araba geçince ses bile duyulmuyor. Herhangi bir sıkıntım yok" biçiminde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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