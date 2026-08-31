A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna kayıpsız devam etmek için İzlanda karşısında parkeye çıkıyor. J Grubu'nda ikinci tur heyecanının yaşandığı mücadelede ay-yıldızlı ekip, deplasmanda kazanarak Dünya Kupası yolundaki avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Türkiye İzlanda basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta merak edilirken canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

Basketbolseverlerin merakla beklediği İzlanda Türkiye maçı 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma için geri sayım başlarken gözler ''Türkiye İzlanda basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın saat kaçta?'' sorusunun cevabına çevrildi. İşte Türkiye İzlanda canlı yayın bilgileri ve maç saati...

TÜRKİYE İZLANDA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İzlanda arasındaki Dünya Kupası Eleme karşılaşması bu akşam canlı olarak yayınlanacak. İzlanda Türkiye basketbol maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Türkiye İzlanda basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın saat kaçta? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur

TÜRKİYE İZLANDA BASKETBOL MAÇI CANLI YAYIN SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu karşılaşması 31 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te oynanacak mücadelede ilk düdük saat 22.30'da çalacak.

Türkiye İzlanda basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın saat kaçta? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur

12 DEV ADAM ADAY KADRO

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Darius Karutasu, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay.

Türkiye İzlanda basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın saat kaçta? FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur

TÜRKİYE İZLANDA İLE 8. KEZ KARŞILAŞACAK

A Milli Basketbol Takımımız, İzlanda ile 8. kez karşı karşıya gelecek. Yapılan 7 maçın 5'ini Türkiye, 2'sini İzlanda kazandı.

Millilerimiz İzlanda ile son resmi müsabakasını 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Şubat 2025'te deplasmanda çıktığı mücadelede sahadan 83-71 mağlup ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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