Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yeni gelişme: Tahkim'den Serdal Adalı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığını duyurdu.

TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya verilen 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. Adalı, 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde tribünde yer alabilecek.

Tahkim Kurulu'nun, 31 Ağustos Pazarttesi günü gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklama şöyle:

"Beşiktaş A.Ş.’, Başkanı Serdal Adalı ve İdarecisi Hakan Daltaban’ın PFDK’nın 27.08.2026 tarih ve E.2026-2027/24 – K.2026-2027/51 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.’nin müsabaka esnasında ve sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımlarda, 24.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda ve 24.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 3.500.000,00 TL para cezasıile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

Serdal Adalı

- Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın müsabaka esnasında ve sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımlarda ve 24.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- Beşiktaş A.Ş.’nin idarecisi Hakan Daltaban’ın 24.08.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 20 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir."

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