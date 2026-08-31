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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı fakülteler kapatıldı bazılarının ismi değişti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı fakülteler kapatıldı bazılarının ismi değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bazı üniversitelerde yeni fakülteler kurulurken, bazı enstitü ve fakülteler de kapatıldı. Ayrıca üç fakültenin adı da değiştirildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete kararları yayımlandı. Buna göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanlığına üye Mehmet Koçyiğit, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Çakmak atandı.

BTK üyeliklerine de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çakmak, Celalettin Dinçer ve Liman Peker'in atamaları yapıldı.

İKİ ÜNİVERSİTEDE YENİ FAKÜLTELER KURULDU

Diğer yandan Erdoğan'ın imzasıyla bazı fakültelerle ilgili de yeni kararlar alındı. Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi kuruldu.

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BAZI ENSTİTÜ VE FAKÜLTELER KAPATILDI

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde bulunan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi de kapatılan birimler arasında yer aldı.

3 FAKÜLTENİN ADI DEĞİŞTİ

Diğer yandan Batman Üniversitesi bünyesindeki İslami İlimler Fakültesi'nin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi bünyesindeki Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, bundan böyle Yapay Zeka Enstitüsü adıyla faaliyet gösterecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesindeki Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin yeni adı ise İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı fakülteler kapatıldı bazılarının ismi değişti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı fakülteler kapatıldı bazılarının ismi değişti
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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