Diyarbakır'da 13 katlı plazadaki yangın nargile közünden çıkmış

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı plazada çıkan yangının görüntüleri ortaya çıktı. Yangının 3. kattan aşağı atılan nargile közü nedeniyle çıktığı belirlendi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 13 katlı plazada meydana gelen yangının 3'üncü kattan zemine atılan nargile közünün yerdeki kartonları tutuşturması neticesinde anlar çıktığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İlçenin Talaytepe Mahallesi Laleş Bulvarı’nda yer alan 13 katlı plazanın dış cephesinde 23 Ağustos'ta yangın meydana gelmişti. Alevler, kısa zamanda dış cepheyi sarıp çatıya dek sıçramıştı. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınıp söndürülmüştü. Yangında 3'ü itfaiye eri 5 kişi dumandan etkilenmişti.

Yangın ile alakalı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, 3'üncü kattan nargile közü atıldığı, yere düşen köz parçalarının kartonları tutuşturup binayı sardığı görülüyor. Yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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