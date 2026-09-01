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Spor

Beşiktaş'ta Milot Rashica gelişmesi: Vincenzo Italiano kararını verdi

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Beşiktaş'ta Milot Rashica gelişmesi: Vincenzo Italiano kararını verdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 30 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica ile yolların ayrılması gündeme geldi.

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Siyah-beyazlılar, sağ kanat bölgesine takviye yapmak için harekete geçerken; teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Milot Rashica'yı kadro planlamasında düşünmediği öğrenildi.

Milot Rashica, bu sezon 6 maçta 96 dakika süre aldı.
Başlık ResmiMilot Rashica, bu sezon 6 maçta 96 dakika süre aldı.

30 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın sahasında Çorum FK'yi 6-2 mağlup ettiği Süper Lig 3'üncü hafta karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Rashica, Beşiktaş formasıyla 121 maça çıktı ve 13 gol, 25 asistlik skor katkısı sağladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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