Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de motorin ve benzin fiyatlarının yeniden yükselmesi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre motorin ve benzinin litre fiyatında önemli artış öngörülüyor. Vatandaşlar ''Akaryakıta ne zaman zam gelecek?'' , ''Mazota zam var mı?'' sorularını gündeme taşırken motorin ve benzin fiyatları için artış kapıda!

Son dönemde ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden artması ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdığı belirtiliyor. Arz tarafındaki risklerin petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılaması da akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini güçlendiriyor. Peki, akaryakıta ne zaman zam gelecek? İşte, motorin ve benzin fiyatları zam oranı...

AKARYAKITA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarında beklenen artışın 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece uygulanması bekleniyor.

Zamlı fiyatların gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarında pompaya yansıması öngörülüyor.

Akaryakıta ne zaman zam gelecek? Motorin ve benzin fiyatları artacak!

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorinin litre fiyatında 7,76 TL artış bekleniyor. Beklenen motorin zammı, 50 litrelik bir deponun dolum maliyetinde de ciddi fark oluşturacak. Litre başına 7,76 TL artışın 50 litrelik depoya doğrudan yansıması halinde toplam fark yaklaşık 388 TL olacak.



Akaryakıta ne zaman zam gelecek? Motorin ve benzin fiyatları artacak!

BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Benzinin litre fiyatında 2,27 TL zam öngörülüyor. Beklenen artış 50 litrelik depo üzerinden hesaplandığında yaklaşık 113,50 TL ek maliyet anlamına gelecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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