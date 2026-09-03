Kaçak petrol hattında zehirli gaz sızıntısı: En az 37 can kaybı

Nijerya’nın Rivers eyaletinde kaçak petrol çekmek amacıyla hatta bağlantı yapıldığı sırada zehirli gaz sızıntısı meydana geldi. Olayda en az 37 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin nehre düşerek kaybolduğu bildirildi.

Nijerya'nın petrol zengini Rivers eyaletinde yaşanan petrol hırsızlığı girişimi büyük bir felaketle sonuçlandı.

Okrika Yerel Yönetim Bölgesi'ndeki Okari İskelesi'nde meydana gelen olayda, petrol taşıyan ana boru hattına kaçak bağlantı yapmaya çalışan grupta yer alan 37 kişi zehirli gaz sızıntısı nedeniyle hayatını kaybetti.

ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Edinilen bilgilere göre, izinsiz bağlantı sırasında aniden yayılan zehirli gazdan etkilenen çok sayıda kişi olay yerinde baygınlık geçirdi. Gazın etkisiyle bilincini kaybeden bazı şahısların yakındaki nehre düşerek kaybolduğu, hayatta kalanların ise ciddi solunum güçlüğü şikayetiyle çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rivers Eyaleti Polis Sözcüsü Agabe Blessing Karbalo, hayatını kaybeden ve zehirlenen kişilerin petrol hırsızlığı eylemi içinde olduklarını teyit etti. Olayın meydana geliş şekli ve ihmallerle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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