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Dünya

Nijerya'da kolera alarmı! 65 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi

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Nijerya'da kolera alarmı! 65 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi
Fotoğraf Başlığı Nijeryada kolera alarmı! 65 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi

Nijerya’da kolera alarmı sürüyor. Yıl başından bu yana 35 eyalet ve yaklaşık 195 yerel yönetim bölgesinde 65 binden fazla şüpheli kolera vakası tespit edildi. Yetkililer, vakalarda düşüş yaşansa da salgının sona ermediği uyarısında bulundu.

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Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC) Genel Direktörü Jide İdris, ülkedeki kolera salgınının seyrine ilişkin durum raporunu paylaştı. İdris, ülkede yıl başından bu yana 65 binden fazla şüpheli kolera vakasının görüldüğünü kaydederek, vakaların 35 eyalet ve yaklaşık 195 yerel yönetim bölgesinde tespit edildiğini belirtti.

Haftalık kolera vakalarının yılın başlarında ulaşılan zirvenin ardından önemli ölçüde azaldığını aktaran İdris, bildirilen vakalar arasındaki ölüm oranının da geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi şekilde düştüğünü kaydetti.

İdris, vakalardaki düşüşün salgının sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Haftalık vakaların sezonun başlarında kaydedilen zirveden bu yana önemli ölçüde azalması ve vakalar arasındaki ölüm oranının geçen yılın aynı dönemine göre ciddi şekilde düşmesi cesaret verici. Ancak salgının sona ermediği konusunda çok net olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Nijeryada kolera alarmı! 65 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi
Başlık ResmiNijeryada kolera alarmı! 65 binden fazla şüpheli vaka tespit edildi

KOLERAYLA MÜCADELEDE TEMİZ SU VE SANİTASYON ÖNCELİKLİ

NCDC ve diğer kamu kurumlarının salgını kontrol altına almak amacıyla gözetim ve laboratuvar kapasitesini güçlendirdiğini belirten İdris, sağlık çalışanlarına vaka yönetimi ile enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konusunda destek verildiğini aktardı.

İdris, etkilenen topluluklarla iletişim çalışmalarının da sürdüğünü kaydederek, ihtiyaç duyulan eyaletlere ulusal hızlı müdahale ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Yüksek riskli bölgelerde ağızdan kolera aşısı uygulamalarının gerçekleştirildiğini belirten İdris, su kaynaklarının klorlanması, rehabilitasyonu ve hijyen konusunda farkındalık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"ULUSAL ACİL DURUM" İLAN EDİLMİŞTİ

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilmişti. "Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

DSÖ verilerine göre, Nijerya Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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