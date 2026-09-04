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Sağlık

Unutkanlıkta kritik ayrım… Ne zaman hastalık belirtisi?

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Unutkanlıkta kritik ayrım… Ne zaman hastalık belirtisi?

Unutkanlığın yoğun tempo, stres ve uykusuzluk nedeniyle herkesin yaşayabileceği bir durum olduğunu belirten uzmanlar, hafıza sorunlarının sıklaşması ve günlük yaşamı etkilemeye başlaması halinde nörolojik bir hastalığın araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, özellikle aynı soruyu tekrar tekrar sorma, bilinen yollarda kaybolma ve günlük işleri takip etmekte zorlanma gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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Unutkanlığın özellikle yoğun yaşam temposunda birçok kişinin zaman zaman karşılaştığı bir durum olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, her unutkanlığın ciddi bir hastalık anlamına gelmediğini belirtti. Uzm. Dr. Yücel, "Unutkanlık, yoğun iş temposu, stres ve uykusuzlukla birlikte hemen herkesin yaşayabildiği bir durum. Anahtarın yerini unutmak, bir ismi birkaç saniye hatırlayamamak ya da bir odaya neden girdiğini kısa süreliğine unutmak tek başına ciddi bir hastalık anlamına gelmez" dedi.

Ancak unutkanlığın sıklığı ve günlük hayata olan etkisinin önemli olduğunu vurgulayan Yücel, "Yakın zamanda yapılan bir konuşmayı tamamen unutmak, aynı soruyu kısa aralıklarla tekrar sormak, yıllardır bilinen bir yolda kaybolmak veya para, alışveriş ve randevu gibi günlük işleri takip etmekte zorlanmak dikkate alınması gereken belirtiler arasında" diye konuştu.

HER UNUTKANLIĞIN NEDENİ NÖROLOJİK DEĞİL

Unutkanlığın her zaman nörolojik bir hastalığa bağlı olmadığını belirten Yücel, stres ve uyku problemlerinin yanı sıra bazı vitamin eksiklikleri, tiroit sorunları, depresyon ve kullanılan bazı ilaçların da hafıza ve dikkat problemlerine neden olabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Yücel, "Bu nedenle unutkanlık yaşayan kişinin hemen en kötü ihtimali düşünmesi doğru değil. En önemli fark, kişinin günlük yaşamındaki değişimdir. Basit dalgınlıkta kişi çoğu zaman unuttuğunu fark eder ve biraz düşündüğünde hatırlayabilir" ifadelerini kullandı.

UNUTKANLIK GİDEREK ARTIYORSA…

Unutkanlığın giderek artması ve kişinin günlük işlerini aksatmasının önemsenmesi gerektiğini dile getiren Yücel, erken değerlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti. Yücel şunları söyledi: "Unutkanlık giderek artıyor, yakınları tarafından da fark ediliyor ve kişinin işlerini aksatıyorsa Nöroloji değerlendirmesi yapılması önem taşıyor. Kısacası, arada anahtarın yerini unutmak hayatın telaşı olabilir; aynı olayları sürekli unutmak ve günlük yaşamda zorlanmaya başlamak ise dikkate alınması gereken bir işarettir."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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