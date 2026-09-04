Gıdada dev risk! Küresel fiyatlar 4 yılın zirvesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'dan gıda fiyatlarına yönelik değerlendirme geldi. FAO'ya göre, küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesine çıkarken, rapora göre ağustos ayında küresel buğday fiyatları yüzde 2,6 oranında artış kaydederken, şeker fiyatları yüzde 11,9 ile sert bir sıçrama gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Dünyada hayat şartları giderek zorlaşırken insanlığın temel ihtiyacı olan gıda fiyatları ise artmaya devam ediyor. Dünya ülkelerinin bile ekonomileri gittikçe yavaşlarken, gıda fiyatlarında ivme günden güne artıyor. Yükselen işçi maliyetleri, küresel ısınma, dünya nüfusunun artışı derken, birçok faktör gıda fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Buna yönelik araştırmalar hız kazanırken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'dan da gıda fiyatlarına yönelik önemli bir değerlendirme geldi. İşte detaylar...

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FAO'ya göre küresel gıda fiyatları 4 yılın zirvesinde. Tarım örgütünün açıklamasına göre, FAO gıda fiyatları endeksi Ağustos'ta 2022 sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla yüzde 1,9 oranında yükselen FAO Gıda Fiyat Endeksi'ndeki artışa tahıllar, şeker ve süt ürünleri öncülük etti. Endekste yıllık artış yüzde 2,5 oldu. Aynı dönemde Türkiye'de gıda enflasyonu yüzde 33,4 olarak kaydedilmişti.

Gıda da dev risk! Küresel fiyatlar 4 yılın zirvesinde

JEOPOLİTİK GERİLİMLER GIDA FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Büyük krizlerle mücadele eden gıda fiyatları jeopolitik gerilimlerde de büyük bir oranda etkileniyor. Temmuz ortasından bu yana tırmanan Rusya-Ukrayna geriliminde Rusya'nın saldırılarını artırma hazırlıkları, Ukraynalı çiftçilerin tahıl ihracat imkânlarını zorlaştırıyor. Küresel arz rekabeti gittikçe kızışırken Avrupa'da olumsuz şekilde etkileniyor. Avrupa'daki zayıf rekolte beklentisi kıtanın ithalata olan bağımlılığını arttırıyor. ABD-İran gerilimindeki piyasa riski artarken, bu durum barış müzakerelerine ilişkin umutları zayıflatıyor. Böylelikle de petrol riskinde arz sıkıntısından kaynaklı yaşanan maliyet fazlalığı, dünyadaki ithalat-ihracat ulaşımında büyük bir probleme neden oluyor. Bu maliyetlerde gıda fiyatlarında ek baskı oluşturuyor.

Gıda da dev risk! Küresel fiyatlar 4 yılın zirvesinde

EL NİNO GİBİ HAVA OLAYLARI EN BÜYÜK ETKENLERDEN BİRİ

Hava şartları ve küresel ısınma da fiyatları etkilerken, son dönemde El Niño gibi hava olaylarının devam etmesi sebebiyle, hava şartlarına bağlı tarımsal risklerin kısa vadede azalmayacağı ve küresel gıda piyasalarının yeni bir enflasyonist şokla karşılaşabileceği belirtiliyor. Temel ihtiyaçlardan olan buğday ve şekerde ise yüksek bir sıçrama izlendi. FAO'ya göre ağustos ayında küresel buğday fiyatları yüzde 2,6 oranında artış kaydederken, şeker fiyatları yüzde 11,9 ile sert bir sıçrama gerçekleştirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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