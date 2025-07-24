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Mayosu olmayan çocuk suya poşetle girdi! Sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çocuk, Palu, Elazığ, Havuz, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'ın Palu ilçesinde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, mayosu olmadığı için çareyi market poşetinde buldu. Poşetten mayo yapan küçük çocuk suyun keyfini çıkardı.

Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, kendini serin sulara bırakıp serinlemek istedi.

Mayosu olmayan çocuk suya poşetle girdi! Sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

POŞETTEN MAYO YAPTI

Mayosu olmayan çocuk, market poşetini kendine göre ayarlayıp mayo yaparak suya girdi.

O anlar sosyal medyada da gündem olurken, izleyenlere de tebessüm ettirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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