Mayosu olmayan çocuk suya poşetle girdi! Sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Temmuz 2025 14:19 - Güncelleme: 24 Temmuz 2025 15:07 - Güncelleme:

Çocuk, Palu, Elazığ, Havuz, Haber

Elazığ'ın Palu ilçesinde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, mayosu olmadığı için çareyi market poşetinde buldu. Poşetten mayo yapan küçük çocuk suyun keyfini çıkardı.

Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde sıcak havalardan bunalan bir çocuk, kendini serin sulara bırakıp serinlemek istedi. POŞETTEN MAYO YAPTI Mayosu olmayan çocuk, market poşetini kendine göre ayarlayıp mayo yaparak suya girdi. İlgili Haber Termometreler 52 dereceyi gördü, vatandaş ne yapacağını şaşırdı! İşte Türkiye'den sıcak hava manzaraları O anlar sosyal medyada da gündem olurken, izleyenlere de tebessüm ettirdi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci