Termometreler 52 dereceyi gördü, vatandaş ne yapacağını şaşırdı! İşte Türkiye'den sıcak hava manzaraları

Termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa başta olmak üzere birçok kentte sıcak hava hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar gölgelerde, havuzlarda, göletlerde ve yer altı mağaralarında serinlik ararken, uzmanlar aşırı sıcaklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası hayatı adeta durma noktasına getirdi. Termometrelerin Şanlıurfa’da 52 dereceyi gösterdiği günlerde, İstanbul’dan Adana’ya, Çankırı’dan Aydın’a kadar pek çok şehirde vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarla baş etmenin yollarını arıyor. Kimisi parklarda ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor, kimisi göletlere ve havuzlara koşuyor.

İstanbul'da sıcaklık su tüketiminde rekor getirirken, Adana’da gençler göletlerde serinliğe sığınmaya çalıştı. Aydın’da vatandaşlar şemsiye ve şapkalarla güneşten korunmaya çalışırken, Çankırı’da 150 metre derinlikteki Tuz Mağarası serinliğin yeni adresi oldu. Tekirdağ’da ise kimi vatandaşlar sıcağın etkisini göstermek için asfalt üzerinde yumurta pişirmeye çalıştı.

Meteoroloji, hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen sıcak hava dalgası için özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlara uyarıda bulundu: 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın.

ŞANLIURFA

Türkiye’nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa’da termometreler 52 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklık hayatı durma noktasına getirdi. Vatandaşlar çareyi Balıklıgöl çevresindeki ağaç gölgelerinde serinlemekte buldu.

Şapka ve şemsiyeyle güneşten korunmaya çalışanlar kadar, havuzlara girerek serinleyenler de vardı.

Toplu taşıma duraklarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu buharlı serinletme sistemleri ise bunalanlara bir nebze nefes aldırdı. Kentin cadde ve sokakları ise neredeyse boş kaldı.

İZMİR

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği İzmir'de, sıcak hava nedeniyle sahil şeridi boş kalırken dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler de gölgelik alanlarda bunaltıcı havadan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar parkalarda bulunan su hortumlarıyla serinledi.



İSTANBUL

Sıcak hava İstanbul'da su tüketim rekoru getirdi. 3 milyon 710 bin metreküple tüm zamanların en yüksek günlük su tüketimi gerçekleşti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, baraj doluluk oranları ciddi şekilde düştü; 15 Nisan'da yüzde 82’yi bulan oran, Temmuz sonu itibarıyla yüzde 56’ya geriledi.

En büyük su kaynaklarından Ömerli, Darlık, Terkos ve Elmalı gibi barajlarda da su seviyeleri azalmaya başladı. Uzmanlar, artan su tüketimi ve azalan rezervler nedeniyle tasarruf çağrısı yaptı.

ADANA

Basra ve Afrika sıcak hava dalgalarının etkisinde kalan Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu. Özellikle Kozan ilçesinde gençler, serinlemek için Alapınar Mahallesi’ndeki Bekirce Göleti’ne akın etti.

Gölete sabun sürerek atlayan çocuklar ve suya evcil hayvanlarıyla giren gençler renkli görüntüler oluşturdu. Ancak gölet çevresindeki çöp ve çevre kirliliği, doğaseverleri endişelendirdi. "Adana yanıyor" diyen vatandaşlar, göletleri hem serinleme hem de sosyalleşme alanı olarak kullanıyor.

AYDIN

Ege'nin sıcak illerinden Aydın’da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kent merkezinde hayat neredeyse durdu. Sokak ve caddeler tenhalaşırken, dışarı çıkan az sayıda vatandaş şapka ve şemsiyeyle sıcaktan korunmaya çalıştı.

Atatürk Kent Meydanı’ndaki süs havuzlarında serinlemeye çalışan çocuklar dikkat çekerken, Bey Camisi avlusundaki gölgelik alanlar dinlenme noktası haline geldi. Tansiyon hastaları ve yaşlılar ise sıcaktan korunmak için sürekli gölgede kalmaya özen gösteriyor.

ÇANKIRI

Karasal iklimin etkili olduğu Çankırı’da sıcaklık 40 dereceyi aştı. Serinlik arayanlar, yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası’na yöneldi. Yıl boyunca 13-15 derece arasında sabit kalan sıcaklığıyla "doğal klima" etkisi sunan mağara, hem ziyaretçilerin serinlemesine hem de kültürel bir deneyim yaşamasına imkân tanıyor.

Astım ve KOAH hastalarına da iyi geldiği söylenen mağara, yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

TEKİRDAĞ

Marmara Bölgesi’nin serin şehirlerinden biri olarak bilinen Tekirdağ’da bile sıcaklık rekor seviyelere ulaştı. Termometreler 35 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 39 dereceye çıktı. Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar, sahil kenarındaki parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Sıcak havanın etkisini göstermek isteyen bazı kişiler ise kaldırımda yumurta pişirme denemesi yaptı. Yaşlılar ve çocuklar için dışarıda vakit geçirmek güçleşirken, vatandaşlar serinlemek için gölge kovalamak zorunda kaldı.

SAMSUN

Samsun’da Yabancılar Çarşısı esnafı, kavurucu sıcaklar nedeniyle çarşıda hem kendilerinin hem de vatandaşların zor durumda kaldığını belirterek yetkililerden çözüm istedi. Sıcaklıkların etkisiyle çarşı içinde adeta durulamaz bir ortam oluştuğunu ifade eden esnaflar, müşterilerin de bunaltıcı havadan dolayı çarşıya uğramadığını ifade etti.