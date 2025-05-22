Ev değil, cephanelik! Manisa'daki operasyonda kılıçlar, tabancalar, tüfekler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2025 11:29 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 11:46 - Güncelleme:

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 ilçede ortak operasyon gerçekleştirdi. Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi