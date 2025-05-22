Ev değil, cephanelik! Manisa'daki operasyonda kılıçlar, tabancalar, tüfekler ortaya çıktı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 ilçede ortak operasyon gerçekleştirdi. Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri koordinesinde, Kırkağaç, Soma ve Akhisar'da operasyon düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla M.E.Y. (34), B.N. (47), A.E. (58) ve S.A.Y. (44) isimli şahıslara ait ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda ortaya çıkanlar dikkat çekti.
Yapılan aramalarda, 31 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız av tüfeği, tabancalara ait çok sayıda fişek, şarjör ve çeşitli tabanca parçaları, 4 adet kılıç, 4 adet kama ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.