Diyarbakır'da İHA destekli dev uyuşturucu operasyonu! Milyonlarca kenevir, tonlarca esrar yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 174 ton toz esrar, 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, binlerce personel, yüzlerce tim ve İHA'nın Diyarbakır'daki dev uyuşturucu operasyonuna dair detayları paylaştı.

Operasyonlarda kentin 7 ilçesinde 8 zehir tacirinin 174 ton toz esrar ve 7 milyon 543 bin 818 kök kenevirin ele geçirildiği duyuruldu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

“Diyarbakır’da 174 Ton Toz Esrar elde edilebilecek 7 Milyon 543 Bin 818 Kök Kenevir ve Skunk ele geçirdik”

Diyarbakır'da İHA’lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda;

8 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır, Eğil, Lice, Hani ve Hazro Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde;

179 operasyonel tim,

2 bin 212 personel,

1 S-70 genel maksat helikopteri,

2 JİHA ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz