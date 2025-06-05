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63 yıl hapis cezası almıştı! 17 farklı suçtan aranıyordu, Manisa’da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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63 yıl hapis cezası almıştı! 17 farklı suçtan aranıyordu, Manisa’da yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hakkında 17 ayrı suçtan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 yaşındaki şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. S.B., işlemlerinin ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Muradiye OSB Jandarma Karakolu tarafından düzenlenen operasyonla, 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

17 SUÇ DOSYASI

Yapılan incelemede, 47 yaşındaki şahsın dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere 17 farklı suç dosyasından kesinleşmiş cezasının bulunduğu tespit edildi.

63 yıl hapis cezası almıştı! 17 farklı suçtan aranıyordu, Manisa’da yakalandı - 1. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

S.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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