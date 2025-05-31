Salim Muslu 12 yıldır aranıyordu! Cezaevi isyanı sanığı, Eyüpsultan'da yakalandı

Uşak Cezaevi'nde 2000 yılında 6 kişinin ödüğü ve 23 kişinin yarandığı olaylara karıştığı belirlenen ve 12 yıldır firari olarak aranan Salim Muslu, Eyüpsultan’da yakalandı. Uslu, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Uşak E Tipi Cezaevi'nde 25 yıl önce 6 kişinin ölümü, 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara karıştığı tespit edilen hükümlü, düzenlenen operasyonla İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yakalandı.

2013'TEN BERİ FİRARİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, 2000 yılında Uşak E Tipi Cezaevi'ndeki olaylara karıştığı tespit edilen Salim Muslu'nun izine ulaştı. 2013'ten beri firari olarak aranan Muslu, Eyüpsultan'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Salim Uslu, cezaevine gönderildi.

MÜEBBET VE 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Salim Muslu'nun, cezaevindeki olaylar sırasında "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun ayaklanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 5 ayrı aranma kaydı olduğu, müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.