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5 ayrı suçtan 108 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Hatay'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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5 ayrı suçtan 108 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Hatay&#039;da yakalandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 farklı dosyadan aranan ve toplamda 108 yıl 11 ay hapis cezası bulunan zanlı, 5 Mayıs'ta saklandığı ikamette yakalandı. M.S., adli mercilerdeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar çerçevesinde 5 Mayıs'ta yapılan çalışmada, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir", "tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından oluşan 5 dosyadan toplamda 108 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan M.S.'nin, Mansurlu Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı belirlendi.

5 ayrı suçtan 108 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Hatay'da yakalandı - 1. Resim

Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı. M.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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