5 ayrı suçtan 108 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Hatay'da yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 farklı dosyadan aranan ve toplamda 108 yıl 11 ay hapis cezası bulunan zanlı, 5 Mayıs'ta saklandığı ikamette yakalandı. M.S., adli mercilerdeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar çerçevesinde 5 Mayıs'ta yapılan çalışmada, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve cebir", "tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından oluşan 5 dosyadan toplamda 108 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan M.S.'nin, Mansurlu Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı belirlendi.

Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler, hükümlüyü yakaladı. M.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.