Naylon poşetlerde toprağa gömülen servet! JASAT, 24 saatte buldu

Mardin Midyat'ta bir evin yatak odasında bulunan kasadan çalınan 3 milyon 300 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve 20 bin euro, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 24 saat sonra naylon poşetlere sarılı şekilde toprağa gömülü halde ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi N.N., yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı bir mahallede ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Sabah saatlerinde evine dönen H.E., yatak odasındaki kasanın kırıldığını fark etti. Kasadaki çok sayıda altın takı, bilezik ve döviz cinsinden birikiminin çalındığını gören H.E., durumu jandarmaya bildirdi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, olayın ardından çok yönlü soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları, tanıkların ifadeleri ve teknik takip sonucu hırsızlığı N.N. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

ALTINLAR VE DÖVİZLER GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Şüphelinin izini süren ekipler, ilçeye bağlı kırsal bir bölgede yaptıkları aramada çalınan altınları ve dövizleri naylon poşetlere sarılı şekilde toprağa gömülü halde buldu.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli N.N., ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayda ele geçirilen ziynet eşyaları ve 20 bin euro, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.