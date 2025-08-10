Alkollü şahıs süs havuzuna düştü! Polisler son anda yetişti
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da alkollü olduğu belirlenen Selçuk E. isimli şahıs süs havuzuna düştü. Olay yerine gelen polisler, Selçuk E.'yi son anda boğulmaktan kurtardı.
Saat 11.30 sıralarında İnegöl merkezinde Selçuk E. (51), dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı sudan çıkararak güvenli alana alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk E. ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci