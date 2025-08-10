Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alkollü şahıs süs havuzuna düştü! Polisler son anda yetişti

Bursa'da alkollü olduğu belirlenen Selçuk E. isimli şahıs süs havuzuna düştü. Olay yerine gelen polisler, Selçuk E.'yi son anda boğulmaktan kurtardı.

Saat 11.30 sıralarında İnegöl merkezinde Selçuk E. (51), dengesini kaybederek süs havuzuna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, şahsı sudan çıkararak güvenli alana alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk E. ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

