İstanbul'da tepki çeken görüntü! Baba ve oğlu 70 yaşındaki kadını darbetti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Sahintepe Gamze Sokak'ta 7 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında dükkanın önüne bırakılan "mavi bidon" nedeniyle binada oturan 70 yaşındaki kadınla, baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Dükkanın önüne bidonların bırakılmasına kızan kişi, apartmanın kapısını tekmelerken, yukarıdan bir bardak atıldı. Bidonlarını deviren şahıs ve babası, aşağı inen yaşlı kadını darbederken, o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, iki şüphelinin apartman önünde bağrışmaların ardından camları kırdığı, kadının merdivenlerden inmesiyle birlikte itiş kakış yaşandığı görülüyor. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar kısa süreliğine ayrılırken, olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.