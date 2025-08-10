Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da trafikte tepki çeken görüntü sonrası harekete geçildi! Sürücü ve kadın gözaltında

İstanbul'da trafikte tepki çeken görüntü sonrası harekete geçildi! Sürücü ve kadın gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da trafikte tepki çeken görüntü sonrası harekete geçildi! Sürücü ve kadın gözaltında
Sosyal Medya, Trafik Kuralları, İstanbul, Kask, Gözaltı, Ceza, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Avcılar'da trafikte çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem olmuştu. Motosikletin arkasında bir kadının kasksız ve teşhircilik yaparak yolculuk ettiği görüntünün ardından ekipler harekete geçti. Sürücü ve kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, dün D-100 kara yolunda Avcılar'dan Beylikdüzü'ne ilerleyen motosikletin arkasında bir kadının kasksız ve teşhircilik yaparak yolculuk ettiği görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Motosikletin plakasından kimliği belirlenen sürücü Ö.G. (22) ile kadın yolcu S.N.K. (19) ekipler tarafından gözaltına alındı.

ADLİYE SEVK EDİLECEKLER

S.N.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "kask takmamak" maddesinden para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri süren S.N.K. ve Ö.G.'nin, "teşhircilik" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çanakkale yangınıyla ilgili yeni gelişme! Dört şüpheli serbest bırakıldıDoğacan Taşpınar neden öldü, kimdir, evli mi? Oyuncu Doğacan Taşpınar hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşı çıktı! Yasemin Minguzzi'den ağlatan paylaşım - 3. SayfaMinguzzi'nin yakın arkadaşı hayatını kaybettiİstanbul'da tepki çeken görüntü! Baba ve oğlu, 70 yaşındaki kadını darbetti - 3. SayfaBaba ve oğlu, 70 yaşındaki kadını darbettiAlkollü şahıs süs havuzuna düştü! Polisler son anda yetişti - 3. SayfaAlkollü şahıs süs havuzuna düştü!Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü! Berkan Aslan'dan acı haber geldi - 3. SayfaDenizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!Ters dönen araçtan sağ kurtuldu! İlk yaptığı şey gönülleri fethetti - 3. SayfaKaza sonrası ilk yaptığı takdir topladıSivas'ta feci kaza! Traktör devrildi: 2 ölü - 3. SayfaSivas'ta feci kaza! Traktör devrildi: 2 ölü
Sonraki Haber Yükleniyor...