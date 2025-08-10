İstanbul'da trafikte tepki çeken görüntü sonrası harekete geçildi! Sürücü ve kadın gözaltında
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Avcılar'da trafikte çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem olmuştu. Motosikletin arkasında bir kadının kasksız ve teşhircilik yaparak yolculuk ettiği görüntünün ardından ekipler harekete geçti. Sürücü ve kadın gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, dün D-100 kara yolunda Avcılar'dan Beylikdüzü'ne ilerleyen motosikletin arkasında bir kadının kasksız ve teşhircilik yaparak yolculuk ettiği görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Motosikletin plakasından kimliği belirlenen sürücü Ö.G. (22) ile kadın yolcu S.N.K. (19) ekipler tarafından gözaltına alındı.
ADLİYE SEVK EDİLECEKLER
S.N.K.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "kask takmamak" maddesinden para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri süren S.N.K. ve Ö.G.'nin, "teşhircilik" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci