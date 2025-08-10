Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Dünya Bankası'ndan 650 milyon dolar daha! İstanbul’un dönüşümüne 5,4 milyar dolar kaynak

Dünya Bankası'ndan 650 milyon dolar daha! İstanbul’un dönüşümüne 5,4 milyar dolar kaynak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünya Bankasından, İstanbul’un afet ve iklim direncinin artırılması, afet öncesi hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi ve acil müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla 650 milyon dolar dış finansman sağlandı. Bu tutarla birlikte, İstanbul’un afetlere karşı direncinin artırılması amacıyla sağlanan dış kaynak tutarı, 5,4 milyar dolara çıkmış olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’un depreme hazırlık süreci ile afet yönetme kapasitesinin güçlendirilmesi için desteğin güçlü şekilde devam edeceğini söyledi.

Verilen bilgiye göre söz konusu kaynak, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından kullanılacak. Gerçekleştirilecek projeyle depreme dayanıklı ve iklim dostu binaların ve kritik kamu binalarının tasarlanıp inşa edilmesi hedefleniyor.

Bakan Şimşek, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı öncelikleyen ekonomi programlarıyla İstanbul’un depreme hazırlık sürecinin güçlendirilmesine yönelik desteklerin güçlü şekilde devam edeceğini anlattı.

 

 

