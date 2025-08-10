Ters dönen araçtan sağ kurtuldu! İlk yaptığı şey gönülleri fethetti

Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yol ayrımında Muhammed M.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre tali yoldan çıkan başka bir araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar ters dönen otomobildekilerin yardımına koşarken, araçtan çıkarılan sürücü ile yanındaki eşi kazayı yara almadan atlattı.

İLK İŞ OLARAK KURAN-I KERİM OKUDU

Otomobilden çıkarılan sürücünün eşi yol kenarına oturarak Kuran-ı Kerim'i açıp okudu. Yara almadıkları için şükür duası da eden kadın, olay yerine çağrılan başka bir otomobil ile Suruç'a götürüldü. Kısmen kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.