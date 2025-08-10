Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü! Berkan Aslan'dan acı haber geldi

Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü! Berkan Aslan'dan acı haber geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü! Berkan Aslan&#039;dan acı haber geldi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için Mersin açıklarında denize girdikten sonra kayıplara karışmıştı. Talihsiz gencin cansız bedeni bulundu.

Mersin'de staj yaptığı gemiden serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.Aslan'ın akıntıya kapıldığını fark eden gemi çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türk donanmasına yapay zeka takviyesi: 9 ülkede meydan okuyacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ters dönen araçtan sağ kurtuldu! İlk yaptığı şey gönülleri fethetti - 3. SayfaKaza sonrası ilk yaptığı takdir topladıSivas'ta feci kaza! Traktör devrildi: 2 ölü - 3. SayfaSivas'ta feci kaza! Traktör devrildi: 2 ölüMersin'de orman yangını çıktı! Havadan karadan müdahale ediliyor - 3. SayfaMersin'de orman yangını çıktı!Gece yarısı arıyorlar, tek bir kelime onlar için yeterli! “Alo, sesim geliyor mu?” dolandırıcılığına dikkat! - 3. SayfaGece yarısı arıyorlar! Bir kelime onlar için yeterliİstanbul'da sıcak saatler! 13 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar tahliye edildi - 3. Sayfa13 katlı binada yangın çıktı, insanlar mahsurAntalya'da kaza! Otomobil traktörle çapıştı, sürücüler yaralandı - 3. SayfaAntalya'da kaza! Otomobil traktörle çapıştı, sürücüler yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...