Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü! Berkan Aslan'dan acı haber geldi
İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için Mersin açıklarında denize girdikten sonra kayıplara karışmıştı. Talihsiz gencin cansız bedeni bulundu.
Mersin'de staj yaptığı gemiden serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.Aslan'ın akıntıya kapıldığını fark eden gemi çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
