Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü! Berkan Aslan'dan acı haber geldi

Mersin'de staj yaptığı gemiden serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.Aslan'ın akıntıya kapıldığını fark eden gemi çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.