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Alışverişe değil, saunaya gelmiş gibi! Esnaf çaresiz: “Yaz bereketi kaçtı”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da Yabancılar Çarşısı esnafı, kavurucu sıcaklar nedeniyle çarşıda hem kendilerinin hem de vatandaşların zor durumda kaldığını belirtti. Sıcaklıkların etkisiyle çarşı içinde adeta durulamaz bir ortam oluştuğunu ifade eden esnaflar, müşterilerin de bunaltıcı havadan dolayı çarşıya uğramadığını ifade etti.

Sıcakların her geçen gün daha da arttığını belirten esnaf, özellikle öğle saatlerinde içeride nefes almanın dahi güçleştiğini söyledi. Vatandaşların gölge ya da klimalı alanlara yöneldiğini belirten çarşı sakinleri, Yabancılar Çarşısı'na da acilen serinletici sistemler veya havalandırma çözümleri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Alışverişe değil, saunaya gelmiş gibi! Esnaf çaresiz: “Yaz bereketi kaçtı” - 1. Resim

Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, "Yazın en güzel zamanında, en çok iş yapacağımız dönemde müşterilerimiz buraya gelemiyor. Yetkililerimizden buranın sıcağına bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim bütün mücadelemiz imkanlarımızın ve işlerimizin daha iyi olması için" ifadelerini kullandı.

Alışverişe değil, saunaya gelmiş gibi! Esnaf çaresiz: “Yaz bereketi kaçtı” - 2. Resim

"İNSANLAR RAHAT ALIŞVERİŞ YAPAMIYOR"

Esnaf Mehmet Sümertaş, hem havaların aşırı sıcak olması hem de çarşının soğutma sistemine sahip olmaması nedeniyle insanların rahat alışveriş yapamadığını kaydetti.

Alışverişe değil, saunaya gelmiş gibi! Esnaf çaresiz: “Yaz bereketi kaçtı” - 3. Resim

Sümertaş, "Çarşımızda soğuk sistemi olsa insanlar daha rahat gezer. Pervanelerle mağazada duruyoruz ama tabii sadece mağazayı soğutma ile iş bitmiyor. Çarşının genelinin soğuk olması gerekiyor. Hava sıcaklığı normalin üstünde seyrediyor ve buranın acilen soğutmaya ihtiyacı var" dedi.

Alışverişe değil, saunaya gelmiş gibi! Esnaf çaresiz: “Yaz bereketi kaçtı” - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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