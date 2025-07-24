Alışverişe değil, saunaya gelmiş gibi! Esnaf çaresiz: “Yaz bereketi kaçtı”

Samsun’da Yabancılar Çarşısı esnafı, kavurucu sıcaklar nedeniyle çarşıda hem kendilerinin hem de vatandaşların zor durumda kaldığını belirtti. Sıcaklıkların etkisiyle çarşı içinde adeta durulamaz bir ortam oluştuğunu ifade eden esnaflar, müşterilerin de bunaltıcı havadan dolayı çarşıya uğramadığını ifade etti.

Sıcakların her geçen gün daha da arttığını belirten esnaf, özellikle öğle saatlerinde içeride nefes almanın dahi güçleştiğini söyledi. Vatandaşların gölge ya da klimalı alanlara yöneldiğini belirten çarşı sakinleri, Yabancılar Çarşısı'na da acilen serinletici sistemler veya havalandırma çözümleri getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Samsun Yabancılar Çarşısı Dernek Başkanı Alaaddin Sayın, "Yazın en güzel zamanında, en çok iş yapacağımız dönemde müşterilerimiz buraya gelemiyor. Yetkililerimizden buranın sıcağına bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bizim bütün mücadelemiz imkanlarımızın ve işlerimizin daha iyi olması için" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR RAHAT ALIŞVERİŞ YAPAMIYOR"

Esnaf Mehmet Sümertaş, hem havaların aşırı sıcak olması hem de çarşının soğutma sistemine sahip olmaması nedeniyle insanların rahat alışveriş yapamadığını kaydetti.