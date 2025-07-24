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Beton mikseriyle soğuk duş alan işçilere yorum yağdı! Sıcak hava 40 dereceyi geçince ilginç görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde etkisini devam ettiren sıcak hava dalgası sınırları zorlamaya devam ediyor. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Bursa'da da vatandaşlar serinlemek için hiçbir fırsatı kaçırmadı.

Bir belediye temizlik içsinin elinde hortumla kaydıraktan kayan çocukları yıkaması, ile beton mikserinden dökülen suyun altında duş alan işçinin görüntüsü sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasında yer aldı.

Bursa'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyretmesi insanları bunalttı. Serinlemek için farklı farklı yöntemlere başvuran vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Beton mikseriyle soğuk duş alan işçilere yorum yağdı! Sıcak hava 40 dereceyi geçince ilginç görüntüler ortaya çıktı - 1. Resim

Nilüfer ilçesindeki bir çocuk pakında kaydıraktan kayan gençler belediye temizlik işçisinin kendilerine doğru tuttuğu hortumun altından dakikalarca ıslanarak kaydı. Bir oto yıkamacıda ise sıcaktan bunalan araç sahibi aracını yıkadığı tazyikli su tabancasını kendine doğru çevirip kendini yıkadı.

Yine Nilüfer ilçesinde bir inşaat alanında sıcaktan bunalan işçileri fark eden beton mikseri operatörü mikserdeki suyu aşağıya boşalttı.

Beton mikserinden dökülen suyun altına giren işçiler sıcakta duş alıp serinledi. Yaşanan bu görüntüler sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Beton mikseriyle soğuk duş alan işçilere yorum yağdı! Sıcak hava 40 dereceyi geçince ilginç görüntüler ortaya çıktı - 2. Resim

Öte yandan Karacabey ilçesinde kamyon kasasını havuza çevirip yüzen gençler ile Mustafakemalpaşa ilçesinde su kanalına balıklama atlayan gençlerin görüntüsü de dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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