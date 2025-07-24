Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Maden ocağında facia! Siyanür atık havuzuna düşen 6 öğrenci hayatını kaybetti

Maden ocağında facia! Siyanür atık havuzuna düşen 6 öğrenci hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Maden ocağında facia! Siyanür atık havuzuna düşen 6 öğrenci hayatını kaybetti
Çin, Maden Ocağı, Siyanür, Kaza, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, siyanür atık havuzuna düşmeleri sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay,  Hulunbuir kentinde yaşandı. Çin Ulusal Altın Grubu Limited Şirketine bağlı bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır-molibden madeninde, öğrencilerin incelemeleri sırasında ızgara platformu çöktü.

6 ÖĞRENCİ SİYANÜR ATIK HAVUZUNA DÜŞTÜ

Xinhua ajansının haberine göre, platformun çökmesiyle siyanür atık havuzuna düşen Çin'in Kuzeydoğu Üniversitesinden 6 öğrenci hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.

Maden ocağında üretim durdurulurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mayosu olmayan çocuk suya poşetle girdi! Sosyal medyada gündem oldu8. dönem toplu sözleşme ne zaman?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya-Ukrayna arasında yeniden esir takası: 1000'den fazla asker... - DünyaRusya-Ukrayna arasında yeniden esir takası: 1000'den fazla asker...Uçakta soykırım şarkısı söyleyen İsrailli grup yaka paça gözaltına alındı - Dünyaİsraillilerin şarkılı eğlencesi kısa sürdüHadsiz bildiriyi meclislerinde onayladılar, Türkiye dahil 10 ülkeden İsrail'e kınama geldi! - DünyaTürkiye dahil 10 ülkeden İsrail'e kınama!500 bin çuval una ihtiyaç var! Bu fotoğraflar tarihi kara leke olarak geçti... Gazze'de açlık yürek sızlattı - Dünya500 bin çuval una ihtiyaç var! Bu fotoğraflar tarihi kara leke olarak geçti... Gazze'de açlık yürek sızlattıİsrail'i Eurofighter endişesi sardı! ''Bizim için baş ağrısı'' - Dünyaİsrail'i Eurofighter endişesi sardı!Trump talimat verdi! Binlerce düzensiz göçmen için harekete geçildi: 2027'ye kadar... - DünyaTrump talimat verdi! Binlerce düzensiz göçmen için harekete geçildi: 2027'ye kadar...
Sonraki Haber Yükleniyor...