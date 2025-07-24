Maden ocağında facia! Siyanür atık havuzuna düşen 6 öğrenci hayatını kaybetti
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, siyanür atık havuzuna düşmeleri sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Korkunç olay, Hulunbuir kentinde yaşandı. Çin Ulusal Altın Grubu Limited Şirketine bağlı bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır-molibden madeninde, öğrencilerin incelemeleri sırasında ızgara platformu çöktü.
6 ÖĞRENCİ SİYANÜR ATIK HAVUZUNA DÜŞTÜ
Xinhua ajansının haberine göre, platformun çökmesiyle siyanür atık havuzuna düşen Çin'in Kuzeydoğu Üniversitesinden 6 öğrenci hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.
Maden ocağında üretim durdurulurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı