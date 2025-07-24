8.dönem toplu sözleşme zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Son olarak memur ve emekli zam oranları için kritik bir önem taşıyan 8. Dönem Toplu Sözleşme öncesi Kamu Sen'den açıklama geldi. Peki, 8. dönem toplu sözleşme ne zaman? İşte tüm detaylar...

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyon genel merkezinde gerçekleşen basın toplantısında, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde dile getirecekleri talepleri hakkında konuştu.

8. Dönem Toplu Sözleşmelerinde başta kamu görevlileri olmak üzer emeklilerinin 2026 ve 2027'de yıllarında alacakları maaş zamlarının, sosyal ve özlük haklarının belirlenecektir. Görüşmelerinin 1 Ağustos Cuma günü başlayacağını belirten Kahveci, 429 taleple masaya oturacaklarının bilgisini paylaştı. Peki, 8. dönem toplu sözleşme ne zaman?

8. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN?

8.Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos 2025 Cuma günü başlayacaktır. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak olan bu sözleşme imzaların için kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili, "24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz." açıklamalarında bulunmuştu.

İşçilerin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren bir talep oluşturulmuştu. Tarafların ortak bir noktada buluşmasıyla 8.toplu sözleşme için imzaların en yakın zamanda atılması bekleniyor.