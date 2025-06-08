Ferdi Zeyrek için WhatsApp kriz masası kuruldu! Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devrede

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı. Özel, Zeyrek'in yoğun bakımda tedavisi sürerken, alanında uzman kişilerin yer aldığı ve eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordine ettiği bir WhatsApp grubunun kurulduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için böylesi durumlarda deneyim sahibi önemli isimlerin yer aldığı bir WhatsApp grubu kurulduğunu belirtti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran gecesi elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında devam ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastanede bulunarak süreci yakında takip ediyor.

Bugün sabah saatlerinde hastaneye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hem aileyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti hem de süreç hakkında bilgi aldı. Hastane önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Başkan Yavaş, bayram yapamadıklarını belirterek "Geldik bugün durum hakkında da bilgi aldık. Sürekli bir şekilde zaten kontrol ediliyor. Biz kendisine şifa diliyoruz ve bol bol dua ediyoruz. Onun için buradayız. Kendisinin yanındayız." dedi.

"ÖMRÜMÜZ BOYUNCA EN OLUMSUZ ANILARLA HATIRLAYACAĞIMIZ BAYRAM OLDU"

Türkiye'nin pek çok ilinden belediye başkanının Başkan Zeyrek ve ailesine destek olmak için ya hastaneye geldiğini ya da telefonla arayıp iyi temennilerini ilettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu gerçekten herhalde hepimizin ömrümüz boyunca en olumsuz anılarla hatırlayacağımız bayram oldu. Kalbimizin bir tarafı cezaevindeki arkadaşlarımızdan dolayı hapis, diğer tarafı da Ferdi Başkan'ın mücadelesini hissediyor ve kalbimizin bir yanı da kasıldı kaldı öyle." dedi.

Özel, destekleri için Türkiye'deki tüm siyasi partilerden, siyasi görüşlerden, Manisa'daki tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.

"ÖNCEKİ SAĞLIK BAKANIMIZ FAHRETTİN KOCA KOORDİNE EDİYOR"

Başkan Zeyrek için önemli isimlerin yer aldığı bir WhatsApp grubu kurulduğu bilgisini paylaşan Özel, şu ifadeleri kullandı: