Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Galata Kulesi’nin bayram boyunca açık olup olmayacağı merak edilirken, giriş ücretleri ve MüzeKart detayları da gündeme geldi. ''Bayramda Galata Kulesi açık mı, ücretsiz giriş yapılabilecek mi?'' soruları ise vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Galata Kulesi'ni ziyaret etmek isteyen yüz binlerce vatandaş bayramda da ziyaret günlerini ve saatlerini araştırmaya başladı. Yılın her sezonu büyük ilgi gören Galata Kulesi bayramda açık mı, ücretsiz giriş yapılabilecek mi merak ediliyor.

Bayramda Galata Kulesi açık mı, ücretsiz giriş yapılabilecek mi?



BAYRAMDA GALATA KULESİ AÇIK MI?

İstanbul’un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan Galata Kulesi, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bayram tatilini İstanbul’da geçirmek isteyen vatandaşlar ve turistler, tarihi kuleyi haftanın her günü ziyaret edebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Galata Kulesi’nde gündüz ziyaretleri sabah 08.30’da başlıyor. Gün içerisindeki ziyaretler akşam 18.30’a kadar sürüyor. Gişe işlemleri ise saat 18.14’te sona eriyor.

Gece müzeciliği uygulaması da Galata Kulesi'nde devam ediyor. Akşam saatlerinde kuleyi ziyaret etmek isteyenler için girişler 18.30’dan itibaren yeniden başlıyor ve ziyaretler gece 23.00’e kadar devam ediyor. Gece girişlerinde gişe kapanış saati ise 22.00 olarak uygulanıyor.

Bayramda Galata Kulesi açık mı, ücretsiz giriş yapılabilecek mi?

BAYRAMDA GALATA KULESİ GİRİŞ ÜCRETSİZ Mİ?

Galata Kulesi'nde MüzeKart sahibi olmayan ziyaretçiler için standart giriş bileti uygulanıyor. Güncel bilet ücretinin 30 euro olduğu belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise MüzeKart ile kuleye ücretsiz giriş yapabiliyor.

Gece müzeciliği kapsamında yapılan ziyaretlerde MüzeKart sahiplerinden ayrıca ücret talep ediliyor. Gece ziyaretleri için belirlenen ek ücret 200 TL.

Bayramda Galata Kulesi açık mı, ücretsiz giriş yapılabilecek mi?

GALATA KULESİ'NDE MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

Galata Kulesi’nde MüzeKart geçerliliği bulunuyor. MüzeKart sahibi Türk vatandaşları, gündüz saatlerinde kuleyi ek ücret ödemeden ziyaret edebiliyor.

Bayramda Galata Kulesi açık mı, ücretsiz giriş yapılabilecek mi?

GALATA KULESİ ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ

Galata Kulesi haftanın yedi günü ziyaretçilere açık olarak hizmet veriyor. Gündüz ziyaret saatleri 08.30 ile 18.30 arasında uygulanırken, gece müzeciliği kapsamında ziyaretler 23.00’e kadar devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası