Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yaklaşırken, Aziz Yıldırım’ın hazırladığı yeni stat projesine ilişkin ayrıntılar gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulübün mevcut stadında büyük çaplı bir dönüşüm hedefleyen projede kapasite artışı ve yeni loca alanları dikkat çekti.

GÖKTÜRK VE ÖZBAĞI YÖNETECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı iddialara göre; projede operasyon sürecini Barış Göktürk ile Nihat Özbağı yönetecek. Mevcut durumda 84 olan loca sayısının 160’ın üzerine çıkarılması planlanırken, 820 olan loca koltuk kapasitesinin ise yaklaşık 2 bine yükseltilmesi hedefleniyor.

KAPASİTE 64 BİNE ÇIKARILACAK

Projede ayrıca statta bulunan dört ana kolondan ikisine büyük sponsor localarının yapılacağı belirtildi. Yapılacak düzenlemelerle birlikte stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması amaçlanıyor.

İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarının başlayacağı ifade edilirken, projeyi iş insanı Nihat Özdemir’in üstleneceği, bazı bölümlerde ise Özgür Peker’in destek vereceği aktarıldı.

49 MİLYON EUROLUK EK GELİR

Yaklaşık 55 milyon dolarlık maliyete sahip olması beklenen projeyle Fenerbahçe’nin ciddi bir ekonomik gelir elde etmesi planlanıyor. Kapasite artışı sayesinde yıllık yaklaşık 25 milyon euro, yeni localardan ise 24 milyon euro ek gelir sağlanacağı öne sürüldü. Böylece toplam yıllık ek gelirin 49 milyon euroya ulaşabileceği ifade edildi.

