Bayram tatilinde İstanbul’un simge yapılarından birini ziyaret etmeyi düşünenler ''Kız Kulesi bayramda açık mı, MüzeKart geçerli mi?'' sorularını gündeme getirdi. Kız Kulesi'ni görmek isteyen yüz binlerce vatandaş ve turistler, bayram süresince kuleye ulaşım, giriş ücretleri, MüzeKart avantajları ve sefer saatlerini araştırıyor.

İstanbul Boğazı’nın en ikonik noktalarından biri bayram öncesi yeniden gündemde. Kuleyi ziyaret etmek isteyenler için açıklanan yeni detaylar sonrası, giriş koşullarından ulaşım sistemine kadar birçok konu araştırılmaya başlandı. Peki, Kız Kulesi bayramda açık mı, MüzeKart geçerli mi?

Kız Kulesi bayramda açık mı, MüzeKart geçerli mi? Kız Kulesi ziyaret saatleri ve günleri

KIZ KULESİ BAYRAMDA AÇIK MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Kız Kulesi haftanın her günü açık olacak. Bayram tatilinde kuleyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar sabah 09.00’dan itibaren giriş yapabilecek. Kız Kulesi’nde ziyaretler akşam 21.00’e kadar devam edecek. Gişeler ise saat 20.00’de kapanacak.

Bayram yoğunluğu nedeniyle gün içinde iskelelerde kalabalık oluşabileceği belirtilirken ziyaretçilerin sefer saatlerinden önce alanda bulunmaları tavsiye ediliyor.

Kız Kulesi bayramda açık mı, MüzeKart geçerli mi? Kız Kulesi ziyaret saatleri ve günleri

KIZ KULESİ MÜZEKART GEÇERLİ Mİ?

Kız Kulesi’nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için MüzeKart uygulaması geçerli olmaya devam ediyor. MüzeKart sahibi ziyaretçiler müzeye ücretsiz giriş hakkından yararlanabilecek. Kuleye ulaşımı sağlayan tekneler için belirlenen 110 TL ulaşım ücretinin ayrıca ödenmesi gerekiyor.

18 yaş altındaki çocukların kuleyi ebeveynleriyle birlikte ziyaret etmesinin zorunlu olduğu da belirtildi.

Kız Kulesi bayramda açık mı, MüzeKart geçerli mi? Kız Kulesi ziyaret saatleri ve günleri

KIZ KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

MüzeKart sahibi olmayan ziyaretçiler için belirlenen giriş ücretine sesli rehber hizmeti de dahil ediliyor. Açıklanan güncel tarifeye göre Kız Kulesi giriş bileti 27 Euro ve ek olarak 8 Euro ücret üzerinden satışa sunuluyor. Bu fiyatlara ulaşım bedeli dahil edilmiyor. Ziyaretçiler ayrıca tekne ulaşımı için ayrı ücret ödüyor.

MüzeKart sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise yalnızca ulaşım ücreti (110 TL) ödeyerek kuleyi ziyaret edebiliyor.

Kız Kulesi bayramda açık mı, MüzeKart geçerli mi? Kız Kulesi ziyaret saatleri ve günleri

KIZ KULESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Kız Kulesi’ne ulaşım deniz yolu ile sağlanıyor. Ziyaretçiler, Üsküdar Salacak’taki ziyaretçi karşılama merkezinden veya Karaköy’de Ziraat Bankası önünde bulunan iskeleden teknelere binebiliyor. Salacak’tan gün boyunca sık aralıklarla sefer düzenlenirken Karaköy’den de belirli saatlerde ulaşım sağlanıyor.

Salacak iskelesi Üsküdar’daki Harem Sahil Yolu üzerinde yer alırken Karaköy kalkış noktası ise Beyoğlu Rıhtım Caddesi’nde bulunuyor.

Karaköy → Kız Kulesi Kız Kulesi → Karaköy 09:30 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 18:00 18:30 19:45

Haberle İlgili Daha Fazlası