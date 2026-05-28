Cezaevinden izinli çıkıp 2 kişiyi bıçakladı!
Kocaeli'de cezaevinden Kurban Bayramı iznine çıkan adam, eşini ve evde bulunan bir kişi bıçakla yaraladı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken saldırgan ise kaçtığı yerde yakalandı.
Dün saat 20.00 sıralarında İzmit Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde; hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Ş.Ö., 2 kadını bıçaklayıp 1 kişiyi de darp etti.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Zanlının, karısı Gülişah Ö. ile evde bulunan Eda D.'yi sırtlarından bıçakladığı öğrenildi.
KAÇTIĞI YERDE GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçan Ş.Ö.'nün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından Topçular Sokak'ın alt kısmında yer alan Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı ve çevresi termal dron desteğiyle tarandı.
Yapılan çalışmalar neticesinde Ş.Ö., başka bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.
Ş.Ö.'nün 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.