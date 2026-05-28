ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Küba’daki mevcut yönetimi aşamalı olarak devirmeyi hedefleyen yeni planının detayları belli oldu.

Axios'un ulaştığı belgelere göre, Trump yönetimi Küba'daki mevcut hükümetin bu yaz döneminde devrilebileceği öngörüsüyle kapsamlı bir hazırlık yürütüyor.

Doğrudan bir askeri müdahaleye henüz onay vermeyen Başkan Donald Trump, ekonomik kısıtlamaları kademeli olarak artırarak Havana yönetimi üzerindeki baskıyı derinleştirecek.

ABD basını Küba için tarih verdi: Savaş Karayipler'e kayıyor!

HEDEF TRUMP'A ZAMAN KAZANDIRMAK

Küba'nın komünist rejimine yönelik metodik baskının, şu anda İran ile barış görüşmelerine yoğunlaşan Trump'a zaman kazandırmak amacıyla tasarlandığı öne sürüldü. Trump'ın bu sayede sonunda Küba'ya odaklanarak orada nasıl bir değişim gerçekleştireceğine karar vermesi planlanıyor.

Konuya dair konuşan başka bir üst düzey yönetim yetkilisi, "İran meselesi henüz bitmedi ve başkan acele etmiyor" ifadesini kullandı. Trump'ın elindeki tüm kozları kullanmak istediğini belirten yetkili, şu an eskisi kadar çok koz bulunmadığına da değindi. Üçüncü bir yetkili ise yaptırımlar ve bunların uygulanması konusunda oldukça geniş bir araç yelpazesine sahip olduklarını, daha fazlasının da yolda olduğunu aktardı.

CAN DAMARI VENEZUELA OPERASYONUYLA KESİLDİ

Yürütülen Küba stratejisi, Fidel ve Raul Castro'nun 1959'daki devriminden bu yana Latin Amerika'da süregelen Marksist hareketlerin ve ABD karşıtı aktivizmin ana merkezini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

ABD'de "narkoterörizm" suçlamasıyla dava açılan Maduro, 3 Ocak'ta düzenlenen ABD baskınıyla yakalanmıştı. Operasyonun ardından Venezuela'nın petrol sevkiyatları tamamen durdu ve Küba yeni bir ekonomik krizin ortasına düştü.

ABD GÜNEY KOMUTANLIĞI'NDAN GİZLİ KÜBA TATBİKATI

Geçen ay, Karayipler'deki askeri operasyonları denetleyen ABD Güney Komutanlığı yetkilileri, Küba'da askeri harekete hazırlanmak için çok kurumlu bir masa başı tatbikatı düzenledi. Üst düzey bir ABD yetkilisi, "Her şey masada, ancak herhangi bir işgal planlanmıyor ya da yakın bir zamanda gerçekleşmeyecek" diyerek, başkanın "başla" emrini verdiği an her şeye hazır olacaklarına dikkat çekti.

Tatbikatta, ABD'li yetkililerin Küba'nın insansız hava araçlarına sahip olmasını ve ilkbaharın yazın yerini almasıyla birlikte yaşanabilecek muhtemel ayaklanmalara nasıl tepki verileceğini tartıştıkları öğrenildi.

Adada yaşanan elektrik kesintileri, yiyeceklerin bozulması ve bunaltıcı sıcakların insanları sokağa dökeceğini öngören bir kaynak, "Baskı olursa başkanın hiçbir şey yapmayacağını sanmıyorum" diye konuştu. Trump'ın danışmanlarından biri ise söz konusu fikre karşı çıkarak, "Başkan, askerlerin 48 saatten fazla sahada kalmasını istemiyor. Bu, bir bataklığa dönüşebilir" yorumunu yaptı.

